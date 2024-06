Touba: Le magal Serigne Mbacké Sokhna célébré, ce samedi

Le magal dédié à Serigne Mbacké Sokhna est célébré, ce samedi, à Touba en présence de plusieurs autorités religieuses de la confrérie Mouride dont les membres de la fondation des petits-fils de ce serviteur de Khadim Rassoul. Un des responsables du dahira moukhadimatoul khidma, Serigne Fallou Mbacké, a transmis à Seneweb un document retraçant la vie et l'œuvre de Serigne Mbacké Sokhna.









Sa venue au monde









Serigne Mbacké Sokhna est né à Mbacké Baol en 1851 et pour certains en 1852. Il est l’homonyme de son grand-père Mame Balla Haissa, fils de Maharam Mbacké. Son père s'appelait Serigne Abdoul Khadre Mbacké, fils aîné de Mame Balla Haissa. Quant à sa mère, Sokhna Seck, elle est la fille de Maam Massamba Seck et faisait partie d'une famille cultivée.









Son apprentissage









Quand fut l’âge d’apprendre, c’est son père qui s’en est chargé (Coran et études islamiques).





Mais d'autres comme Serigne Mbacké Kajoor et Serigne Mor Anta Salli (père de Cheikhoul Khadim) furent des enseignants de Serigne Mbacké sokhna









Ses qualités









Il était un homme de Dieu, pieux , attaché aux devoirs et pratiques de la religion, intègre, généreux qui a le cœur sur la main. Il était cultivateur et faisait tout pour suivre les instructions de son seigneur en sortant l’aumône en temps voulu.









Sa relation avec Cheikhoul Khadim





(Que sa grandeur soit exaltée)





C'était une relation pure basée sur l’amour, la confiance et la communication. Après qu’il ait prêté serment auprès de lui, il le retrouva où qu’il soit, même à Cayeen Jolof et Diourbel pendant sa résidence surveillée.





Après le rappel à Dieu de Serigne Mame Mor Jaara en 1922 le Cheikh lui donna l’ordre de diriger Mbacké Khéwar.





Serigne Mbacke Sokhna aimait tant Cheikhoul Xadim qu’il lui a laissé la gouvernance de sa maison et ainsi que le choix des noms de ses enfants.









Son rappel à Dieu





Après 75 ans d'existence remplie de sagesse, Serigne Mbacke Soxna rendit l’âme le 26 Juillet 1926.