Ziarra générale à Tivaouane : La police interpelle 69 individus dont 27 manifestants

Un renfort de 400 Gmi et une dizaine d'éléments de la Sûreté Urbaine ( SU) du commissariat Central de Dakar étaient déployés à Tivaouane à l'occasion de la 92e ziarra générale pour prêter main forte aux policiers du commissariat urbain de cette ville Sainte.



Les limiers engagés ont ainsi maillé leur secteur communal de Tivaouane durant la période du jeudi au dimanche ( hier) pour assurer le bon déroulement de ce grand événement religieux.



À l'issue des opérations de sécurisation, les hommes du commissaire Younouss Diédhiou appuyés par les renforts ont interpellé 69 individus dont 14 pour vérification d'identité,10 pour vol à l'arraché, 07 pour nécessité d'enquête ( NE), 03 pour ivresse publique manifeste (IPM), 02 pour rébellion, 02 pour tentative de vol, 03 pour rixe sur la voie publique, 01 pour détention et usage de chanvre indien.



27 jakartamen arrêtés pour...



Également, les policiers avaient interpellé, la veille de la ziarra générale, 27 conducteurs de moto Jakarta pour participation à une manifestation publique sans autorisation administrative, destruction de biens appartenant à autrui.





En effet, les jakartamen avaient brûlé des pneus et des objets au niveau des artères de cette cité religieuse pour dénoncer les contrôles des forces de l'ordre.



Les 27 manifestants présentés au procureur de Thiès ce mardi



Mais ces 27 manifestants en position de garde à vue seront présentés au procureur de Thiès ce mardi Selon des sources de Seneweb.



Concernant les infractions routières, les limiers ont immobilisé aussi 38 motos pour défaut de certificat d'immatriculation et d'aptitude technique ( carte grise ) et non port de casque.