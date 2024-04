Ziarra Sine matar: l’oeuvre de Seydi El Hadj Malick Sy et de Matar Penda Sy revisitée

La grande mosquée de Sine Matar village fondé par Mame Mactar Penda Sy dans la commune de Saly escale, a été officiellement inaugurée vendredi en marge de la tenue de la ziarra générale de Sine Matar qui s’est tenue ce samedi, en présence d’une forte délégation du Khalife général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Abdou, dirigé par le fils de Abdoul Aziz Sy Dabakh, Sidy Ameth Sy, des autorités étatiques et plusieurs fidèles musulmans.









En guise de présentation, on peut dire que Sine Matar est un village fondé par Mame Matar Penda Sy, grand frère de Mame Ousmane Sy, père de Seydi El hadji Malick Sy. Petit-frère de Mame Abdou Khoudia Sy, Mame Matar Penda est un saint homme qui a consacré toute sa vie durant à sa dévotion en Islam et à la sunna du Prophète Mohamed(PSL).









D’après Serigne Cheikh Sy de la famille de Sine Matar, Mame Mor Anta Sali, Mame Abdoulaye Niass, Mame Matar Penda Sy et Abdou Khoudia Sy ont quitté Djolof pour faire le jihad avec Maba Diakhou Ba dans le Sine. D’ailleurs, son grand frère Abdou Khoudia y est resté. De Nioro à Yamong en passant par beaucoup de localités Mame Matar Penda a cherché Sine Matar jusqu’à le trouver. Ce qui explique l’origine de la fondation du village.









Durant la ziarra consacrée à perpétuer son œuvre, Serigne Habib Sy est revenu largement sur le saint homme, ses liens de parenté avec Tivaouane en l’occurrence Mame Ousmane Sy, père de Seydi El hadji Malick Sy (Rta). Avec passion et connaissance, il a expliqué le sens et la portée de la ziarra annuelle de Sine Matar. Et, pour amuser la galerie, il parle du rôle éminent que le khalife général des tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour a joué pour l’organisation de la ziarra annuelle.









Célébrée depuis 1964, la ziarra de Sine Matar a réuni de nombreux disciples venus se ressourcer auprès du mythique puits de Mame Matar Penda Sy, première source versée sur sa tombe.