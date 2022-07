Ziguinchor - Réhabilitation de la cathédrale Saint-Antoine-De-Padoue : La communauté chrétienne remercie Macky Sall

La communauté catholique à Ziguinchor a fêté ce weekend, le centenaire de la cathédrale Saint-Antoine-De-Padoue sise au quartier Escale. Un lieu de culte qui a fait complètement peau neuve grâce à une enveloppe de près d’un milliard de FCFA débloquée par le Président Macky Sall et son gouvernement. A travers une messe solennelle dirigée par l’Évêque de Tambacounda, Monseigneur Paul Abel Mamba Diatta, la communauté chrétienne a remercié le Chef de l’État Macky Sall.





Revenant sur les péripéties liées à ces travaux, Monseigneur Paul Abel Mamba Diatta est revenu dans l’expression de sa gratitude en confiant à Madame Victorine Ndeye : " Nous disons merci au Chef de l’État Macky Sall et à l’ensemble des membres de son gouvernement ". Prenant la parole, le Maire de Niaguis a tenu à rappeler l’attention portée par le Président de la république à l’appel de ses concitoyens, convaincu de la place de la religion dans notre société et du rôle de régulateur que jouent les institutions qui l’incarnent, laissant paraître dans ses mots son émotion en tant que fille de la Casamance et fidèle chrétienne. Poursuivant dans son propos, elle a tenu à rassurer la communauté, sur la bonne tenue des travaux du sanctuaire Marial de Popenguine dans le cadre du programme spécial de modernisation des cités religieuses. " Un projet que suit personnellement le Chef de l’État Macky Sall " dit-elle.

Dans le contexte actuel et à quelques jours de l’ouverture de la campagne électorale, le maire de la commune de Niaguis n’a pas manqué de demander aux guides religieux et aux fidèles de continuer à prier pour que " la Nation sénégalaise puisse baigner dans la paix des cœurs, qu’elle soit aussi préservée des démons de la division et qu’elle demeure dans la stabilité en tout temps".