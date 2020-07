Achetez chez Caetano Sénégal et soldez en 2021 !



N’hésitez pas à consulter la page produit de cette offre :



hyundai.sn/offres/grand-santa-fe/



Vous y trouverez toutes les informations relatives aux caractéristiques de ce véhicule, disponible en version 4x4 automatique, 3.3L essence au tarif de 27.500.000 FCFA TTC et en version 4x4 automatique, 2.2L diesel à 29.500.000 FCFA TTC.



Ce modèle reste disponible en plusieurs couleurs

Avec cette offre, Caetano Sénégal vous propose la possibilité de pouvoir payer lors de l’achat : uniquement 30 % du montant de ce véhicule et de solder en 2021

Pour toute information, veuillez contacter le service commercial de Hyundai au 33 849 31 31 ou rendez-vous directement à notre showroom situé à l’adresse suivante : Km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar x Rue HB-190.



Nos commerciaux restent à votre entière disposition pour vous y accueillir et vous renseigner davantage sur cette offre exceptionnelle (soumise à conditions selon étude de dossier) valable jusqu’en décembre 2020

. #Ensembleauquotidien Pour toute information, veuillez contacter le service commercial de Hyundai auou rendez-vous directement à notre showroom situé à l’adresse suivante :Nos commerciaux restent à votre entière disposition pour vous y accueillir et vous renseigner davantage sur cette offre exceptionnelle () valable jusqu’en Avec cette offre, Caetano Sénégal vous propose la possibilité de pouvoir payer lors de l’achat : uniquementdu montant de ce véhicule et de solder en 2021 N’hésitez pas à consulter la page produit de cette offre :Vous y trouverez toutes les informations relatives aux caractéristiques de ce véhicule, disponible enau tarif deet enCe modèle reste disponible en plusieurs couleurs

Caetano Sénégal : représentant officiel des marques Ford, Renault, Hyundai et Isuzu est implanté sur le marché depuis 2015.Filiale du groupe portugais : Salvador Caetano, l’entreprise regroupe trois entités, à savoir :L’objectif majeur de l’entreprise est d’être à l’écoute de ses clients, en répondant à leurs besoins afin de les satisfaire et cela au quotidien.Ainsi, étant dans l’optique de s’adapter le mieux possible, au contexte actuel devenu un peu difficile en raison de la Covid 19, ayant engendré ainsi une crise économique importante, Caetano Sénégal a décidé de mettre en place des facilités de paiements pour sa clientèle.Celles-ci s’appliquent sur certaines des offres commerciales, notamment avec leIl s’agit d’un véhicule haut de gamme, spacieux, doté d’un style très moderne qui saura répondre à vos attentes.