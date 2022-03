Consommation : Les raisons de la hausse du prix de la viande

Cherté du prix de la viande au Sénégal

A quelques jours seulement du ramadan, la situation actuelle du marché inquiète les ménages sénégalais. En plus de la rareté du poisson et de l’augmentation des prix de certaines denrées alimentaires , la viande rouge est devenue également intouchable en ce moment. En effet, les éleveurs justifient cette flambée par la hausse du prix de l’aliment de bétail sur le marché du Sénégal depuis l’embargo du Mali. Interrogés par Seneweb éleveurs et bouchers apportent des éclaircissements.





Dans un foirail, Moussa Sow donne à manger à ses bêtes. Interpellé sur la question, l’éleveur se livre. «Nous les vendeurs et éleveurs de bétail sommes vraiment affectés en ce moment parce qu’à cette période de l’année, il se trouve que j’avais déjà acheté des moutons pour les élever avant la tabaski. Maintenant, ces animaux domestiques sont devenus rares et très chers. Les prix sont fixés entre 60000 et 75000 francs et ce n’est pas de gros moutons, c’est de très petits moutons. Ce n’est pas avantageux pour nous », déplore-t-il. Selon lui, cette crise est causée par l’embargo du Mali et l’augmentation du prix de l’aliment du bétail.





« Pour dire vrai, nous subissons les conséquences de la fermeture de la frontière malienne parce que la plupart du bétail au Sénégal provenait du Mali. Mais avec cette fermeture, tout est bloqué. Le bétail se fait rare et cher. Mais aussi, il y a cette augmentation sur le prix de l’aliment du bétail qui fatigue les éleveurs. On est dépassé par la situation, il faut que des solutions soient trouvées le plus vite possible », lance-t-il.





Toutefois, cette rareté des bœufs et moutons et cette augmentation sur le prix de l’aliment du bétail ont gravement impacté la vente de la viande. Modou Fall est un boucher au marché de Keur Massar. Trouvé tout seul, dans sa cantine en train d’étaler de la viande sur une table, il nous donne le prix actuel de la viande sur le marché.