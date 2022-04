DÉMOLITION DES AMBASSADES : SOUS LES DÉCOMBRES DE DÉSOLATION ET DE BEAUX SOUVENIRS

Il ne fait plus partie du décor, du paisible quartier du Point-E de Dakar. L’un des endroits jadis les plus fréquentés est rayé de la carte après 42 ans d’existence. C’est un pan de l’histoire de la pâtisserie au Sénégal qui s’est effondré comme un château de cartes, le jeudi 31 mars 2022 en début d’après-midi. La célèbre pâtisserie a fait les frais d’un différend opposant Jamal Omaïs, l’occupant et les héritiers de feu Djily Mbaye, un des Sénégalais, le plus riche de son vivant.





Sur les lieux, à 16 heures, les riverains et les curieux sont tétanisés. Des pelles mécaniques ronronnent. Elles brisent des compartiments, les uns après les autres. Les murs s’effondrent soulevant des bruits assourdissants. La poussière s’élève. Elle ne gêne apparemment personne. Ici, nous avons l’impression que tout le monde est dépassé par le cours des événements. Les ouvriers et les conducteurs d'engins n’en n’ont cure. Ils poursuivent l’œuvre de démolition contre le gré des salariés des Ambassades. Trouvé sur place, Alpha Diallo, un des employés est atterré. Les deux mains sur la tête, le jeune homme porte les préoccupations communes de tous les employés.





« Je suis très inquiet pour moi et pour mes collègues qui travaillaient dans cette pâtisserie. C'est le chômage qui me préoccupe, en ce moment, parce que parmi les employés, il y a des pères et mères de famille », se lamente-t-il.





Le temps des incertitudes





Il n’en revient pas. Il n’en croit pas ses yeux, lui qui était venu pour travailler. Il tombe sur la démolition de l’immeuble abritant leur pâtisserie, leur source de revenus. « Je suis venu pour travailler, je suis tombé sur la démolition. Les travailleurs n’étaient pas informés. Notre boss nous a demandé de venir travailler. Nous avions eu des échos d’une démolition. Mais nous ne savions pas le jour où elle devait se produire », renchérit Alpha Diallo.





Lui comme d’autres agents sont pris de court par le changement de décor. Il ne leur reste qu’à s’armer de patience, de courage et de foi et de soutenir leur patron.





"Nous sommes à l'écoute du boss, invite Alpha Diallo. J'invite tous mes collègues au courage, à la patience. J'ai entendu des rumeurs comme quoi que nous allons déménager sur les deux voies. Mais rien n’est encore sûr ».





A côté des salariés, les fidèles clients à l’image de ce couple français est tombé des nues. Le couple était venu pour célébrer l’anniversaire de leur fille.





« Je ne sais pas ce qui se passe, ni quoi dire. L'année dernière, mon mari et moi étions là pour fêter l'anniversaire de notre fille. Cette année, nous sommes revenus pour fêter à nouveau son anniversaire, et nous tombons sur cette démolition. On ne sait pas ce qui se passe. Personne ne nous a mis au courant de cette situation. Et, je ne trouve pas normal cela », narre la française. Elle regrette que les responsables de la pâtisserie n’aient pas prévenu leurs clients.





« C'était un lieu très connu et très fréquenté. C'est triste parce que nous avons perdu un bon coin », se désole la dame, sous le couvert de l'anonymat.





De beaux souvenirs remontent à la surface





Les pans se détachent sous le coup des pelles mécaniques. C’est une séquence de l’histoire du Point-E, de la ville de Dakar qui est effacée aux yeux de cet habitant, âgé d’une soixantaine d’années, lui aussi venu suivre une scène à la limite surréaliste.





« Je peux dire que la pâtisserie, les Ambassades, est un lieu historique. La pâtisserie a accueilli beaucoup de générations durant ces 42 ans d'existence. Je me rappelle, la première fois que j'ai invité une personne dans un restaurant, c'était ici. Et, cette personne-là, est devenue ma femme. Notre première rencontre, c’est aussi aux ambassades », raconte l’homme âgé d’une soixantaine d’années. Sa mémoire voyage et rapporte un fagot de beaux souvenirs contrastant avec un flot de désolation causé par la démolition.





« J'éprouve beaucoup de peine. Je ne peux m'empêcher de penser à ces beaux souvenirs. Les Ambassades vont manquer aux habitants de Point-E et à beaucoup d’autres personnes. C'est vraiment triste. Je pense aux pères de famille qui y travaillaient", rapporte cet habitant du Point E.