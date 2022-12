[Vidéo] Haschich, volets, ballons : Immersion inédite au coeur d’un cartel

Immersion inédite au coeur d’un cartel

Une Immersion inédite sans les Forces de défense et de sécurité. Pour mieux tâter le pouls du Cartel. Une ruse sans précédent sur un terrain marqué par la clandestinité, la violence parfois, mais aussi et surtout l'autodestruction. Du moins si l'on prend en compte l'aspect néfaste de la drogue. De nouvelles drogues attirent de plus en plus les jeunes et ne manquent pas de faire des ravages. L’on peut citer le haschich, volet, ballon provenant du protoxyde d’azote, entre autres…









Des confidences de dealers de drogue ayant quitté le secteur on en a toujours vu. Des dealers alpagués par les forces de défenses et de sécurités racontent souvent leur modus operandi devant les juridictions. Mais dans le cas de notre immersion, la situation est inédite. Un trafiquant encore en activité a consenti à dévoiler les plus profonds secrets de ses actions clandestines.