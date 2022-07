Insécurité et cherté des prix des moutons : Le casse-tête de la Tabaski à Thiès

En cette veille de tabaski, il est difficile de trouver un mouton à bon prix. Un tour dans certains points de vente renseigne sur les coûts élevés des bêtes et ce qui s'apparente à un déficit de moutons dans la cité du rail.





Sidy est un éleveur trouvé sur place aux Hlm route de Dakar. Il est un expérimenté des opérations de ventes de moutons. Il évoque, à notre micro, les prix du moment.

« J'en suis à ma 10ème édition cette année. On voit très rarement des moutons circuler dans les rues, cela montre qu’il y en a moins. Vous pouvez le constater vous-mêmes. Certains ont déjà vendu les leurs. Les prix des moutons varient entre 150 et 500 mille fcfa", renseigne le vendeur.





Certains pour leur part expliquent la rareté des moutons par le manque croissant de géniteurs. C'est le cas pour le jeune Doumbia, membre du mouvement éleveur. « Le manque de mouton est dû aux femelles qu’ont abat tout le temps », justifie-t-il.