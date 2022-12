[Vidéo] Jadis merveille de la nature, le lac Rose se meurt

Jadis merveille de la nature, le lac Rose se meurt

Une grande nappe d’eau grisâtre. Voilà le spectacle qu’offre le Lac rose, que l’on peut aisément rebaptiser lac morose. Lieu jadis très animé et pittoresque, le lac rose a perdu de sa superbe et les travailleurs qui vivaient des activités connexes sont désemparés. Les habitants mettent en cause la volonté de transformer le lac Retba en bassin de rétention.





Durant la dernière saison des pluies, le volume du lac a en effet presque doublé, suspendant ainsi la principale activité de la zone. L’exploitation du sel est désormais menacée en plus des activités convexes. Et pourtant, après des instructions du président de la République, le ministre de l’Environnement avait fait le déplacement le 11 octobre et promis de sévir le plus rapidement possible. Des promesses qui tardent à se concrétiser.