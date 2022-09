[Vidéo] Make-up, pose cils et ongles : Quand les femmes de Touba se font belles pour...

Reportage dans les salons de coiffure à Touba pour le Magal

À 48 heures du Magal, Touba commence à se remplir de disciples mourides et autres visiteurs. L'heure est aux derniers réglages pour accueillir ces fidèles. Mais c'est également le moment de se faire belles pour les femmes. Ces dernières sont nombreuses dans les salons de coiffure pour des tresses, la pose de cils et d'ongles artificiels où encore pour faire des make-up et des tatouages. Bref, tout est pris en compte pour plaire à leurs époux le jour du Magal. Reportage.