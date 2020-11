[Emigration clandestine] Mbenguéne : Dans le secret familial des 21 jeunes disparus au large de la Mauritanie

Occultée par la pandémie de Covid-19, l’émigration clandestine revient au galop. Mieux, elle a réussi à s’arroger la première place de l’actualité au Sénégal, avec ces embarcations qui échouent sur les côtes occasionnant plus de trois cents morts selon les derniers bilans communiqués. Seneweb a fait un détour dans le village de Mbenguène situé dans la commune de Thiolom Fall, distant de 04 km de Kébémer dans la région de Louga, une terre d’émigration fortement impactée par la tragédie qui se joue dans les eaux de l’Atlantique.Mbenguène est un village niché dans la commune de Thiolom Fall derrière Gade Affé sur la route de Touba. Ici, les proches des jeunes qui ont péri en mer sont inconsolables. 21 jeunes, précisément, ont disparu au large de la Mauritanie dans une embarcation à destination de l’Espagne. Les victimes sont pour la plupart des marchands ambulants, des commerçants, des maçons, des chauffeurs de taxis-brousse. Âgés entre 21 ans et 35 ans, ils ont vu leur rêve se briser en voulant rallier l’Espagne à tout prix. Une semaine après cette hécatombe, les familles des disparus portent toujours le deuil. Pour dire que ce grand désastre a tristement rendu célèbre le village de Mbenguène. Les familles, elles, ont passé la journée d’hier (mardi) à recevoir des condoléances à l’occasion des funérailles organisées à Mbenguéne à la mémoire des disparus. L’affaire est tellement prise au sérieux que le khalife général des mourides a dépêché, sur place, une forte délégation pour leur apporter réconfort et soutien.A l’image de nombre de localités de la région de Louga, Mbenguène est une terre d’émigration. Ici, dans toutes les maisons, on trouve au moins un émigré basé pour la plupart en Italie. Il arrive qu’on trouve une maison où tous les hommes sont des émigrés. Cette forte communauté d’émigrés a sans doute influencé ces jeunes à tenter l’émigration clandestine. On note dans cette grande bourgade même, une rivalité entre les familles des émigrés. "Le désir ardent de chaque mère de famille est d’envoyer son fils en Europe plus particulièrement en Italie pour éventuellement subvenir aux besoins de la famille", renseigne-t-on. Ici, les belles maisons construites par les Modou-Modou suscitent une envie chez les jeunes, nombreux à vouloir rallier l’Europe à tout prix. A Mbenguène, il n’y a rien qui puisse retenir sur place les candidats à l’émigration. La plupart d’entre eux, mariés ou célibataires, exercent de petits métiers.Il faut dire que tous ces 21 jeunes du village de Mbenguène qui ont péri au large de la Mauritanie ont pris l’embarcation à Mbour. C’est le lieu où ils se sont regroupés discrètement à l’insu de leurs parents pour certains. Et pour d’autres, notre source nous renseigne que les mamans étaient bel et bien informées du voyage qu’entreprenaient leurs enfants. Et pire encore, "ce sont leurs propres mamans qui, après avoir récupéré leurs tontines ou vendu leurs bijoux, ont versé la somme de 600.000 frs pour le voyage incertain de leurs enfants qui n’arriveront jamais à destination". La source de Seneweb de révéler que parmi les victimes, "certaines avaient averti leurs épouses en leur demandant de garder l’information secrète jusqu’à leur arrivée en Espagne".Mercredi 04 novembre. Le réveil a été brutal pour les habitants de Mbenguène. Un jeune rescapé qui habite Ndiabi Fall, un village situé près de Mbenguène a alerté le village de la disparition des 21 jeunes qui se trouvaient dans l’embarcation qui a pris feu en haute mer. Le rescapé qui a eu des blessures a été évacué à l’hôpital Général de Grand-Yoff où il reçoit des soins médicaux. C’est lui qui a vendu la mèche. Un jour inoubliable pour ces deux mille cinq cents âmes qui vivent dans cette localité. Dès l’annonce de la nouvelle, c’est la débandade totale : chaque parent, le téléphone collé à l’oreille, tente de joindre son enfant pour s’assurer qu’il est bien vivant. Après plusieurs tentatives manquées, l’espoir de retrouver son enfant se brise petit à petit : des pleurs, des personnes qui tombent en transe, des familles qui cherchent éperdument leurs progénitures : voilà le triste décor qui a prévalu dans la localité pendant toute une journée.Une semaine après ce drame collectif, les familles des victimes continuent à porter le deuil qui frappe toujours la localité. Depuis ce mercredi noir, le village ne cesse d’accueillir des visiteurs qui viennent présenter leurs condoléances et réconforter les familles des disparus. En attendant la mise en place d'une politique qui puisse retenir les jeunes sur place et permettre leur réussite dans leur propre pays, la mer, elle, continue d'engloutir des corps de candidats à l'émigration clandestine. Pour combien de temps encore?