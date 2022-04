Ramadan : À la recherche du sommeil perdu…

La perte de sommeil durant le ramadan

Durant le mois de ramadan, nombreuses sont les personnes qui peinent à avoir les 08 heures de sommeil recommandées. Entre l’heure de la coupure qui retarde le dîner et l’heure de début du jeun, le sommeil est insuffisant. Ce qui fait que les plus tenaces cherchent des astuces pour se rattraper à défaut de somnoler à longueur de journée.





Maty Oualy est une jeune trentenaire travaillant en centre-ville. Célibataire de son état, cette jeune dame a vu son sommeil bouleversé avec le mois de ramadan. « De nature, je suis plutôt couche-tôt. Je m’endormais au plus tard à 22h. Avec le ramadan ce n’est plus possible » nous explique notre interlocutrice. Elle nous raconte une anecdote avec beaucoup d’humour. « J’avoue qu’un jour je peinais à résister et je me souviens de m’être enfermée dans mon bureau pour dormir ». Si Maty a la chance d’avoir un bureau pour rattraper son sommeil, ce n’est pas le cas pour Babacar Ndiaye, un vendeur à la sauvette trouvé aux alentours du marché de Keur Mbaye Fall, un quartier de la banlieue dakaroise. « C’est très compliqué en cette période de dormir assez. Pour ma part, j’essaie de travailler à fond le matin avant que mes forces ne s’épuisent ».





Une autre personne qui a un bureau assez particulier pour dormir, c’est Ousseynou Fall, taximan. Vers 15h, Ousseynou préfère garer sa voiture et faire une sieste. « C’est à cette heure que le jeun est plus difficile et que l’on ressent le besoin de dormir. C’est normal, déjà que l’on ne dort pas assez la nuit parce qu’on dîne tard en plus des nafilas. S’y ajoute la faim et la soif ». Ousseynou nous explique que c'est le café qui l'aidait à tenir avant le ramadan. « En temps normal, à ces heures je prenais un bon déjeuner, puis un bon café puis je continuais mon travail. Ce qui n'est pas possible durant le ramadan. Si je ne prends pas le temps de rattraper mes heures de sommeil je risque de somnoler au volant ».