Vaccination contre la Covid-19 : les personnes souffrant de troubles cardiaques doivent-elles avoir peur ?

Le scepticisme des malades cardiaque sur la vaccination

Les formes graves de maladies cardiovasculaires rencontrées dans le cas de covid-19, surviennent principalement chez les patients qui ne sont pas vaccinés ou dont la vaccination n’est pas complète. Cependant, la peur, le doute envahissent l’esprit de certains patients. Reportage.





Demander à un patient porteur de maladie cardiovasculaire de se vacciner, ce n'est pas le pointer du doigt. C’est lui sauver la vie. La vaccination contre la Covid-19 est une aubaine pour les personnes porteuses de maladie cardiovasculaire. Néanmoins beaucoup s’interrogent sur les effets secondaires que peut causer ce vaccin. Étudiante à l’université Gaston berger de Saint-Louis, Bassy Samb, souffre d’un problème cardiaque. D’ailleurs c’est la cause de l’arrêt de ses études. Elle prend un médicament immunosuppresseur en raison de sa transplantation cardiaque. Au début de la pandémie, elle craignait que les médicaments immunosuppresseurs puissent entrer en conflit avec le vaccin Covid-19. Ce doute a été levé par son médecin traitant. ‘’Il m’a dit que les vaccins actuellement appliqués pour une utilisation ne contiennent pas de virus vivant. Par conséquent, il n’y a aucun risque de provoquer une infection chez les patients dont le système immunitaire est affaibli, y compris ceux qui prennent des médicaments immunosuppresseurs’’, explique Mme Samb.





‘’Moi je crois à la science’’, lance d’entrée de jeu Bassy Samb. ‘’Par contre, la première chose qu’on te dit quand tu étudies en sciences, c’est que la prudence est toujours de mise et qu’il te faut un consentement libre et éclairé. Je veux donc pouvoir user de prudence. En même temps, j'ai confiance en mon cardiologue. Le vaccin a toujours été un moyen sûr de prévention’’, rassure-t-elle. Dans la même veine, Mathieu Niang explique qu’ils sont des personnes à risque. Ce dernier souffre d’une cardiopathie. ‘’Je me suis vacciné dès les premières heures. Aucune interaction n’a été signalée entre le vaccin et les médicaments pour le cœur. Il est essentiel que les médicaments pour le cœur ne soient pas omis avant ou après le vaccin. Certains patients qui prennent des anticoagulants peuvent développer une sensibilité, un gonflement et des ecchymoses autour du site d’injection. Le mieux c’est de se vacciner’’, conseille-t-il.





«Je n’ai pas confiance dans leur thérapie génique»





Des thèses soutenues par l’immunologue Docteur Ayatou Diop. Elle souligne que les vaccins actuels sont constitués de matériel génétique qui pénètre dans les cellules et favorise la synthèse d’une protéine de pointe du virus. ‘’La protéine de pointe seule est inoffensive mais suffit pour être reconnue comme étrangère et déclencher une réaction de défense par le système immunitaire. En cas de rencontre du virus réel dans le corps, la mémoire du système immunitaire se traduit par une forte réponse à la protéine de pointe pour détruire le virus. Les patients dont la réaction immunitaire est affaiblie peuvent ne pas répondre aussi fortement au vaccin et doivent continuer à prendre des précautions supplémentaires même après avoir été vaccinés’’, précise Dr Diop.





Demba Séne souffre d’un accident vasculaire cérébral depuis plus d’un an. Ses activités sont réduites. Quand il se déplace c’est pour suivre des rendez-vous à l’hôpital. Depuis la troisième poussée épidémiologique de la Covid-19, ses enfants l’ont persuadé d’aller se faire vacciner. Ce sexagénaire a peur des effets secondaires. Il ne veut pas souffrir encore plus. ‘’Je n’ai pas confiance dans leur thérapie génique. Il n’y a pas assez de recul pour ce produit. C’est en cours d’expérimentation et l’humain sert de cobaye. Pour moi, il est toxique", explique-t-il. Sa plus grande crainte est de devenir paralytique après la vaccination. ‘’J’ai entendu dire qu’il a beaucoup d’effets secondaires. Je ne veux pas m’attirer des complications. Je veux encore attendre. Pour le moment je respecte les mesures de prévention’’, prévient M.Séne.





Martin Diouf partage lui aussi ces craintes. Il souffre de cardiomyopathie. "Il n’y a aucune certitude sur l’absence d’effets secondaires à moyen et long terme. Je ne suis pas anti vaccin. Je suis à jour de toutes mes autres vaccinations. La vaccination est devenue un sujet de crispation", estime-t-il. "Que va-t-il advenir de ceux qui refusent malgré l’obligation de la disposition du passe-sanitaire ?", s’interroge Martin. Il ne compte pas se faire vacciner pour le moment. ‘’Il faut qu’on nous explique de façon très claire les effets secondaires. C’est vrai on nous recommande la vaccination, mais nous avons besoin d’être informés davantage. Je n’ai pas peur des vaccins mais plutôt du résultat’’, clarifie-t-il.





Crainte d’effets secondaires





Assise sur son fauteuil, Laetitia Mendy souffre d’une cardiopathie. D’ailleurs, elle doit subir une opération dans deux mois. Son médecin lui demande de se faire vacciner avant. Elle n’avait pas accepté. "Je me demandais comment un vaccin pouvait être efficace et sans risque en si peu de temps", résume-t-elle. "Nous n’avions pas de communication sur ce qu’il se passait, que ce soit sur la maladie, les vaccins, les traitements, alors que les choses avaient été totalement différentes lors du H1N1 où les explications et la sécurité étaient mises en place", confie-t-elle. Après un temps de réflexion, Laetitia a fini par changer d’avis et s’est fait vacciner.





"Lorsqu'on a une maladie comme la mienne, il y a du passage, donc des entrées, des sorties, avec toujours ce risque de croiser un patient atteint du virus. Je ne voulais pas infecter ma famille et tomber malade ou mourir. Je me suis aussi dit qu’il n’était pas possible qu'ils injectent un vaccin à une population mondiale avec un risque de dangerosité élevé’’, précise-t-elle. En plus de cela, explique-t-elle, ‘’mon médecin m’a expliqué que les personnes porteuses de maladie cardiovasculaire ont un risque très important de contracter une forme sévère de Covid-19. Elles présentent un risque important de décéder de cette pathologie lorsqu’elles sont infectées par la Covid-19’’, fait-elle savoir.





Pour Docteur Mbaye Paye, Cardiologue, le vaccin n’empêche pas nécessairement les gens d’attraper l’infection à Covid-19, mais il réduira la probabilité d’une maladie grave qui peut nécessiter une hospitalisation et pourrait entraîner la mort. Les personnes atteintes de maladie cardiaque peuvent courir un risque accru de mourir de la Covid-19 parce que l’infection exerce un stress sur le cœur par le biais de plusieurs mécanismes. Cela, précise le cardiologue, y compris l’inflammation directe du cœur. Par conséquent, soutient-il, il est essentiel que tous les patients atteints d’une maladie cardiaque acceptent la vaccination lorsqu’elle est proposée.





«Les formes graves de covid-19, surviennent principalement chez les patients qui ne sont pas vaccinés»





Dr Paye rassure que les essais du vaccin Covid-19 ont inclus des patients atteints de maladie cardiaque et n’ont pas démontré d’effets graves du vaccin chez ces patients. Les plaintes les plus courantes chez tous les patients comprenaient des douleurs au site d’injection, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires ou des frissons. Le bras peut être raide et douloureux pendant quelques jours. La fatigue et les frissons sont secondaires aux effets du système immunitaire reconnaissant les protéines virales comme étrangères’’, explique le Dr Paye. A son avis, ‘’il n’y a actuellement aucune preuve suggérant que les maladies cardiaques augmentent la vulnérabilité aux contre-indications du vaccin. Comme pour tous les cas, les patients atteints d’une maladie cardiaque doivent informer les professionnels de la santé. S’ils ont déjà eu une réaction anaphylactique sévère à un vaccin injectable et ils ne doivent pas être immunisés’’, fait-il savoir.





Le secrétaire générale de la Société sénégalaise de cardiologie, Docteur Mounir Dia, de préciser que les formes graves qu’ils rencontrent dans ce cas de covid-19, surviennent principalement chez les patients qui ne sont pas vaccinés ou dont la vaccination n’est pas complète. A son avis, les principales maladies cardiovasculaires à risque de formes sévères de covid-19 sont nombreuses et très variées. D’ailleurs révèle-t-il, les principales comorbidités liées au décès de Covid sont d’ordre cardiovasculaire dans plus de 50% des cas. ‘’L’hypertension artérielle est retrouvée dans 32% des cas de décès de Covid-19. Ce taux passe à 11% lorsque c’est associé au diabète. Donc l’hypertension est encore plus grave lorsque c’est associé aux autres facteurs de risque. Les AVC représentent une comorbidité chez 7,1% des décès liés à la Covid-19. Toutes les autres cardiopathies réunies ont été retrouvées dans près de 5, 5% des décès liés à la Covid 19. Le surpoids et l’obésité sont aussi des facteurs importants de comorbidité puisque 5, 5% des décès liés à la Covid concernent des patients obèses, même si ces patients sont jeunes’’, renseigne Dr Dia.