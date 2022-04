L'economie, la Santé, l'Energie et la Politique à la Une

Revue de Presse

Les journaux reçus vendredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS) mettent en exergue les sujets d’actualité abordés lors de la conférence de presse du gouvernement et la politique.

’’Après 100 jours d’exploitation : le TER fait taire les critiques’’, affiche à sa Une Le Soleil qui est largement revenu sur la conférence de presse du gouvernement animée par 4 ministres.

Lors de cette rencontre, note Le Soleil, Mansour Faye, le ministre des Transports terrestres a dressé le bilan des 100 premiers jours d’exploitation du Train express régional (TER).

’’Selon lui, cinq millions de passagers ont été transportés pour des recettes estimées à trois milliards de CFA’’, détaille Le Soleil.

Parlant de ce bilan des 100 jours du TER, L’As titre : ’’5 millions de passagers et 3 milliards de FCFA’’.





’’Du 18 janvier au 27 avril 2022 et plus de trois semaines d’exploitation gratuite allant de l’inauguration du Train express régional (TER), le 27 décembre 2021 jusqu’au 17 janvier, le TER a transporté plus de 5 millions de passagers, soit en moyenne 50.000 passagers par jour’’, a déclaré le ministre Mansour Faye dans des propos rapportés le quotidien.

Le Quotidien s’est intéressé au volet énergie abordé par la ministre du Pétrole et des Energies, Sophie Gladima et titre : ’’’Approvisionnement en hydrocarbures : stock de mesures’’.

’’L’Etat du Sénégal ne compte plus laisser le privé gérer, à lui seul, le marché des hydrocarbures. Pétrosen TS va s’introduire dans le capital de Smcady. En attendant sa concrétisation, la ministre du Pétrole et des Energies a assuré que le Sénégal dispose d’une réserve d’hydrocarbures d’à peu près 20 jours’’, écrit le journal.

Enquête note que la ministre du Pétrole ’’est largement revenue sur les ruptures tant craintes par les populations à propos de l’approvisionnement du pays en hydrocarbures’’. Et, Sophie Gladima ’’y est allée de ses certitudes et de ses nuances’’.

Elle a déclaré : ’’C’est vrai qu’il y a eu une rupture à un moment donné. Mais ce n’était pas une rupture de produit, mais une rupture d’approvisionnement. Parce que nous avions un problème logistique, dû parfois à l’insouciance des populations...’’.

Pour sa part L’Info titre : ’’ravitaillement en hydrocarbures, TER, affaire Astou Sokhna : la grande offensive du gouvernement’’.

Le journal Kritik renseigne que face à la presse, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, ’’a évoqué l’affaire feue Astou Sokhna sans rentrer dans les détails de l’enquête’’.





’’Le ministre de la Santé et de l’Action sociale qui épingle ceux réclament sa tête, rappelle la responsabilité de la tutelle dans l’analyse froide du rapport technique commandité par ses soins’’, dit le journal.

Abdoulaye Diouf Sarr était ’’en mode éclairage’’ sur l’affaire Astou Sokhna, la formation du personnel de santé et le plateau sanitaire, souligne Sud Quotidien.

WalfQuotidien tente de décrypter la politique sociale du président de la République contre l’inflation. ’’Ayant trouvé jusqu’ici des moyens infaillibles pour ferrer les prix des produits courants, contre l’avis de bailleurs de fonds, Macky Sall se retrouve dos au mur’’, note le journal.

’’Sa politique sociale est aujourd’hui rudement mise à l’épreuve par le déchaînement des cours mondiaux, l’envolée du fret maritime et les difficultés financières qui rendent impossible plus de subventions. Ainsi, après le kérosène, les prix de la farine et d’autres produits vont prendre l’ascenseur’’, indique WalfQuotidien.

En politique, le quotidien Bës bi le Jour aborde les prochaines échéances électorales prévues le 31 juillet 2022 et titre : ’’Elections législatives : jeux de ruse !’’.

’’Piques, répliques, allusions, communication…les différentes coalitions se livrent à un jeu de ruse. Mais le tout sur fond d’élection législatives qui dictent les faits et gestes’’, explique la publication.

Vox Populi s’est lui intéressé aux ’’coups bas’’ de la majorité présidentielle contre deux coalitions de l’opposition, en débauchant leurs élus aux élections territoriales du 23 janvier 2022.

’’Débauchage de maires de l’opposition : Macky continue de déplumer Yewwi et Wallu’’, dit la publication, qui rapporte que ’’le maire Yewwi Askan Wi de Bambèye a été reçu hier au Palais’’. Selon le journal, il a rejoint l’Alliance pour la République (APR).

A propos de ces ralliements, L’Observateur écrit : ’’(...) c’est un +deal politique+ à milliards que les nouveaux partenaires politiques du pouvoir ont ficelé avec Macky Sall pour la matérialisation de leurs projets et programmes communaux en contrepartie de leur soutien aux élections législatives du 31 juillet 2022’’.