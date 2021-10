L'Intervention de Macky Sall à l'Expo Universelle de Dubai et la rentrée à la Une

Revue de Presse

L’intervention du chef de l’Etat à l’Exposition universelle de Dubaï et la rentrée scolaire sont les principaux sujets abordés par les quotidiens reçus jeudi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

‘’Exposition universelle, Macky Sall en VRP de la destination économique Sénégal’’, selon Enquête qui indique le chef de l’Etat a procédé hier au lancement officiel de la Journée du Sénégal à l’exposition universelle qui se tient à Dubaï jusqu’au 31 mars.

‘’Lors de cette cérémonie suivie de l’ouverture du forum économique entre les Emirats Arabes Unis et le Sénégal, le chef de l’Etat a exhorté au renforcement des liens économiques entre les deux pays, gage de paix et de prospérité pour le Sénégal et les Emirats arabes unis’’, écrit le journal.

Selon Le Soleil, ‘’le Sénégal expose ses atouts’’ à Dubaï. ‘’TER, Smart Sénégal et futur port de Ndayane, trois infrastructures modernes de connexion qui renvoient au thème de l’exposition’’, affirme le chef de l’Etat, cité par le journal.

Pour le quotidien L’Info, ‘’Macky Sall exhibe ses bijoux à l’expo de Dubaï’’.

Macky Sall ’’vend la destination Sénégal’’, dit L’As qui indique que le chef de l’Etat ’’a essayé de convaincre les investisseurs de venir au pays de la terranga’’.





Sud Quotidien aborde la rentrée scolaire. Selon le journal, ‘’ce début d’année scolaire dont le coup d’envoi va être donné ce jeudi après la pré-rentrée des enseignants lundi dernier est encore une fois marqué par la crise sanitaire même si l’on note une relative accalmie sur le front de l’épidémie depuis quelques jours’’.

‘’Pour éviter que le virus ne joue les trouble-fêtes, un nouveau protocole sanitaire est mis en place dans les établissements scolaires. Néanmoins, la rentrée risque d’être mouvementée à cause des menaces des syndicats d’enseignants en raison du non-respect des engagements signés’’, relève Sud.

Le Quotidien met en exergue les difficultés dans la mise en œuvre du concept ‘’Ubbi tey jang tey’’ qui postule le démarrage effectif des cours le jour de la rentrée scolaire.

‘’Classes inondées, manque d’infrastructures, abris provisoires….7 ans après le lancement du concept Ubbi tey jang tey, l’école sénégalaise navigue à vue alors que l’ouverture des clases est prévue ce matin’’, soutient le journal.

‘’Pour le démarrage des cours le jour de la rentrée pour tous, ce n’est pas demain la veille. Il urge de se débarrasser des facteurs qui plombent cette effectivité des cours’’, ajoute la publication.

Walf évoque ‘’les prémices d’une année scolaire mouvementée’’.

‘’Des risques réels pèsent sur le bon déroulement de l’année scolaire 2021-2022. Les enseignants qui ont pris part, hier, à la première rencontre sectorielle dédiée au suivi de la matérialisation des points d’accord de 2018, restent toujours sur leur faim’’, note le quotidien.

Enquête revient sur l’affaire du bébé brûlé à la clinique Madeleine et affiche à la Une : ‘’Aveux et confessions’’.





‘’Le nouveau-né Royah Saleh a trouvé la mort samedi dernier à la clinique Madeleine dans des conditions tragiques. Quatre membres de la clinique ont été déférés au parquet, avant-hier, avec des fortunes diverses, à la fin de leurs auditions avec le juge d’instruction. Avant cela, ils se sont longuement confiés sur les circonstances du drame’’, écrit la publication.