L’AUGMENTATION DES DÉCÈS LIÉS AU COVID-19 À LA UNE

Les quotidiens reçus lundi à l’APS s’inquiètent de l’augmentation du nombre de décès liés au Coronavirus, particulièrement durant le week-end.

Selon Libération, le Covid-19 ‘’(est) dans tous ses états’’ avec 10 décès enregistrés en une semaine dont 5 entre samedi et dimanche. A sa Une, Vox Populi affiche : ‘’Le coronavirus fait 5 morts en 48heures’’.

‘’Covid-19, alerte rouge’’, dit Sud Quotidien qui relève : ‘’Week-end macabre avec 5 morts (record), 7 cas graves ; le Sénégal franchit la barre des 1000 patients sous traitement ; montée en flèche des cas issus de la transmission communautaire ; le personnel des urgences de l’hôpital de Fann touché’’.

‘’La courbe mortelle en flèche’’, selon le quotidien qui constate : ‘’Lourd fut, ce week-end, le bilan de la maladie du coronavirus. En effet, 5 personnes ont été emportées au cours des dernières 48 heures par le Covid-19. Ce qui porte le nombre de victimes à 19 personnes’’.

La Tribune présente à sa Une ‘’le bilan macabre du week-end’’ et note que ‘’jamais le covid-19 n’a tué de personnes en si peu de temps depuis l’apparition de la pandémie au Sénégal. Les cas de décès se sont multipliés ces dernières heures, au point d’inquiéter plus d’un des Sénégalais’’.

C’était ‘’la semaine de tous les records’’, souligne WalfQuotidien. ‘’La semaine écoulée a battu tous les records : cas positifs, cas communautaires et décès. Des chiffres qui prouvent que notre pays est dans sa phase ascendante et que le pic tant espéré n’a pas encore été atteint’’.

‘’La série noire continue. Rien que le week-end dernier, le Sénégal a enregistré le décès de 5 personnes qui ont perdu la vie à cause du coronavirus. Un premier record depuis que la maladie y a été signalée’’, selon le quotidien.

Source A parle de ‘’’Week-end de quinté perdant’’. ‘’S’il s’est fixé le pari de faire mal, il n’y a aucun doute que Coronavirus a gagné son jackpot du week-end. Car, entre samedi et dimanche, il a réussi un quinté gagnant : cinq patients de Covid-19 ont été arrachés à l’affection du Sénégal’’, souligne le quotidien.

‘’En d’autres termes, en une semaine, notre pays a enregistré 10 décès liés à la pandémie, soit, au total, 19 patients ayant perdu la partie, depuis le début de la maladie. Et les cinq dernières victimes, dont un postmortem, sont survenues à l’hôpital de Fann, au Centre de santé Nabil Choucair et à l’Hôpital Le Dantec’’, ajoute le journal.

En dépit de ‘’la mortalité et des cas graves en hausse’’, il y a des ‘’ raisons d’espérer’’, semble dire Enquête. ‘’Face à l’inquiétude de plus en plus grandissante, à l’augmentation des cas graves et de décès, les spécialistes tentent de rassurer avec des chiffres encore assez satisfaisants, mais attirent l’attention sur la nécessité de renforcer le plateau technique, le personnel, mais surtout la prévention, pour parer à toutes les éventualités’’, écrit la publication.

Le Soleil annonce que l’ONU appuie le Sénégal dans la lutte contre le Coronavirus avec une enveloppe de 120 milliards de francs Cfa.