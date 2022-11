La Baisse des prix des denrées et l'arrestation du Journaliste Pape Alé Niang à la Une

La baisse des prix des denrées de première nécessité et du coût du loyer et l’arrestation du journaliste Pape Allé Niang sont à la Une des quotidiens reçus lundi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Le Soleil met en exergue la baisse des prix des denrées de première nécessité et de loyer et signale que l’Etat a pris 11 mesures pour ’’soulager les ménages’’.

Le quotidien Bës Bi rapporte que ’’le Conseil national spécial sur la consommation présidé, samedi par le chef de l’Etat, s’est soldé par la prise de mesures phares pour soulager les populations. Une baisse des prix des denrées alimentaires et du loyer. Des mesures qui font suite aux concertations sur la cherté de la vie, lancées par le président de la République’’.





’’Macky Sall baisse les prix’’, affiche à la Une L’As tandis que pour Sud Quotidien ’’Macky Sall casse tout’’.

Selon Vox Populi, le gouvernement a pris ’’11 mesures pour alléger le panier de la ménagère’’.

’’Macky Sall, la baisse à tout prix’’, dit L’Observateur qui s’intéresse au coût et à l’efficacité des 11 mesures et note que les acteurs économiques sont prêts ’’à jouer le jeu dès ce mercredi’’.

A propos de ces nouvelles baisses annoncées, WalfQuotidien parle de ’’recette salée du gouvernement’’.

’’Entre subventions, renonciations de taxes, compensation et autres mesures fiscales à hauteur de 700 milliards de francs Cfa, l’Etat du Sénégal a mitonné une cuisine budgétaire salée pour tenter de contenir l’inflation mondiale. Cela n’ayant pas suffit à faire fondre l’addition pour les ménages et leur donner de la joie, le gouvernement vient d’opérer de nouvelles baisses forcées et une générosité sur le bien d’autrui, notamment le loyer’’, écrit la publication.

’’Mais, au finish, ajoute-t-elle, les commerçants détaillants risquent de transformer cette baisse en bénéfice supplémentaire qu’ils vont empocher pendant que l’Etat, qui a tout comprimé pour les importateurs et producteurs locaux, rendra leurs activités non rentables et les poussera à l’abandon’’.

Les quotidiens abordent également l’arrestation, dimanche, du journaliste d’investigation Pape Allé Niang, placé en garde à vue à la Sûreté urbaine de Dakar.









WalfQuotidien rapporte que ’’l’arrestation du journaliste, promoteur du site d’informations générales, Dakar-Matin, intervient juste, au lendemain de son live via des plateformes numériques’’ sur l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr.

’’Au cours de ce live, il avait fait des révélations sur une enquête interne de la gendarmerie qui aurait été menée lors de la radiation du capitaine Seydina Oumar Touré. Il avait même indiqué un document contenant toutes les informations relatives aux résultats du rapport d’enquête (….) Plusieurs points relatifs à l’affaire Sweet-Beauty Spa ont été abordés par le chroniqueur dans son direct’’, écrit Walf.

Libération évoque ’’une arrestation rocambolesque’’, relevant que le journaliste a été arrêté vers les Allées Papa Guèye Fall alors qu’il faisait changer un pneu de sa voiture.

Selon Les Echos, Pape Allé Niang a été arrêté ’’avec de lourdes charges’’. Il est poursuivi pour ‘’appel à la subversion’’’, ‘’recel et diffusion de documents estampillés secret’’ et ‘’propagation de fausses nouvelles’’.

Source A note que son avocat, Me Ciré Clédor Ly ‘’est fou de rage’’, estimant que son client a été ‘’kidnapé’’.