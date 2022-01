La Campagne électorale et les lions à la Une

Revue de Presse

Les échos de la campagne pour élections locales, entrée dans sa dernière ligne droite, et la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) sont les principaux sujets abordés par les quotidiens reçus lundi à l’APS.

’’Dernière ligne droite’’ de la campagne électorales des locales du 23 janvier, affiche à sa Une Sud Quotidien qui rapporte en pages intérieures les déclarations, activités de candidats à travers le pays.

Vox Populi déplore des scènes de violences à Rufisque Nord où la maison de Fallou Samb, membre de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar a été nuitamment incendiée.

L’Info se fait écho des joutes verbales entre Mansour Faye et Mary Teuw Niane à Saint-Louis et Barthélémy Dias et Abdoulaye Diouf Sarr à Dakar.

’’On se rend coup pour coup’’ durant le week-end, note Enquête.

Pendant ce temps, le candidat de la majorité présidentielle à la mairie de Dakar mène ’’une campagne aux pas de charge avec à la clé un programme bien réfléchi (…)’’, selon le journal Kritik, qui souligne que Abdoulaye Diouf Sarr ’’déroule une offre séduisante qui a fini de convaincre les Dakarois’’.

Le journal Source A ouvre ses colonnes à Doudou Wade, candidat de Wallu Sénégal à la mairie de Dakar, qui soutient que ’’c’est idiot de vouloir gérer la Ville de Dakar sans pour autant être en relation avec l’Etat central’’.

Dans Le Quotidien, la maire sortante de Dakar, Soham El Wardini s’en prend à ses adversaires Barthélémy Dias qu’elle accuse d’avoir plagié son programme et Abdoulaye Diouf Sarr qui, en 7 ans, ‘’n’est venu qu’à trois réunions du Conseil municipal’’.

Analysant la campagne électorale lancée il y a plus d’’une semaine, Walfadjri constate que ’’les différents candidats ne s’illustrent pas par leurs programmes’’.

’’Au contraire, cette période est marquée par +la violence physique et verbale+. Des comportements qui n’aident pas le citoyen à choisir en perspective du scrutin du 23 janvier prochain’’, dit Walf.

Parlant de la CAN, l’As souligne qu’aucun cas de Covid-19 n’a été rapporté dans l’équipe du Sénégal où ‘’seul Ismaïla Sarr, blessé, manque à l’appel’’.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a précisé que ces tests PCR obligatoires ont été effectués dimanche, 48 heures avant le match officiel Malawi-Sénégal comptant pour la troisième journée du groupe B de la CAN Total Energies Cameroun 2021. Elle a informé que les résultats de tous les joueurs et membres de l’encadrement technique sont revenus négatifs.

L’Observateur a fait une immersion dans ‘’l’intimité des Lions’’ à Bafoussam et explique ‘’comment la Covid-19 a changé les habitudes dans la tanière’’.

Le quotidien Bës Bi Le Jour revient sur le décès de l’ancien président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, dimanche à Bamako. Selon le journal, ‘’IBK baisse la tension’’. En effet, ‘’après l’Onu, la Cedeao ouverte au dialogue’’ avec la junte, dit la publication qui s’interroge aussi sur la présence des chefs d’Etat aux funérailles de l’ex-président.

Le Soleil s’est entretenu avec Frédéric Bardenet, directeur général de la Seter. Ce dernier a annoncé que ’’divers abonnements au TER sont prévus’’.