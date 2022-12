La confrontation entre Ousmane Sonko et Adji Sarr à la Une

Revue de Presse

La confrontation entre Ousmane Sonko et Adji Sarr ce jeudi dans le cadre de l’affaire ‘’Sweat Beauty’’ est au menu des quotidiens reçus à l’APS.





Libération annonce que la confrontation entre Ousmane Sonko et Adji Sarr est prévue à 11heures et que ‘’sauf report de dernière minute, c’est parti pour une ambiance électrique dans le bureau du Doyen des juges’’.





‘’(….) Ousmane Sonko et Adji Sarr se +retrouvent+ pour la première fois depuis l’éclatement de l’affaire de viol présumé pour laquelle le leader de Pastef est inculpé sous le régime du contrôle judiciaire’’, souligne Libération.





Adji Sarr qui travaillait dans le salon de massage ‘’Sweat Beauty’’ accuse depuis février 2021 le leader de Pastef, Ousmane Sonko, de ‘’viols répétitifs et de menace de mort’’.





L’opposant et ancien député, sous contrôle judiciaire depuis mars 2021, nie les faits dont il est accusé et soutient être la cible d’un ‘’complot’’ tramé par ses adversaires politiques.





Pour le quotidien Kritik, ‘’le feuilleton qui tient en haleine l’opinion depuis plus d’un an va ainsi connaitre un nouvel épisode avec la confrontation tant attendue’’.





‘’Confrontation décisive entre Adji Sarr et Ousmane Sonko’’, affiche à la Une Le Témoin qui écrit : ‘’après leurs auditions séparées dans le cadre de l’affaire de viols les opposant, le leader de Pastef et la masseuse du salon Sweat Beauty se retrouvent ensemble dans le bureau du Doyen des juges Oumar Maham Diallo pour un face à face décisif’’.





C’est ‘’l’heure de vérité’’, estime L’As. Dans Le Quotidien, Adji Sarr assure être ‘’prête’’ pour cette confrontation.





Pour le quotidien Bës Bi, ‘’l’obstacle à la confrontation entre les deux acteurs de l’histoire judiciaire la plus célèbre du Sénégal constitue les demandes de Ousmane Sonko formulées récemment par ses avocats’’.





En effet, souligne la publication, ‘’par correspondance du 6 octobre 2022, la défense du leader de Pastef avait saisi le Doyen des juges d’une demande portant audition entre autres de Mamadou Mamour Diallo’’.





‘’Me Bamba Cissé et Cie réclament aussi la convocation de Mbaye Niass dit Mc Niass, qui dit +détenir des audios d’Adji Sarr avouant le complot+. Pour l’instant, toutes ces requêtes n’ont pas eu une suite favorable de la part du juge. Et les intrigues persistent dans ce film aux allures de tragicomédie’’, écrit Bës Bi, rappelant que cette affaire a provoqué la mort de 14 personnes en mars 2021.





Le quotidien ‘’Yoor Yoor’’ s’intéresse à ‘’ces témoins clés +oubliés+ par le Doyen des juges’’. Le journal cite Mamour Diallo, actuel Directeur général de l’ONAS, les avocats Me Papa Samba Sow dit Gaby, Me Dior Diagne, l’ex-procureur Serigne Bassirou Guèye, Baye Mbaye Niass MC, Mme Tall et le capitaine Seydina Oumar Touré.