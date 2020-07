La Déclaration de Patrimoine et le report ds JoJ sous les feux de la rampe

Revue de Presse

La presse quotidienne commente surtout ce jeudi la demande faite par le chef de l’Etat, Macky Sall, aux membres du gouvernement de procéder à leur déclaration de patrimoine ainsi que le report des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ).

A propos de la déclaration de patrimoine des ministres, le quotidien L’As souligne que "Macky fixe un ultimatum au gouvernement".





Le journal indique que "le président de la République semble vouloir mettre fin aux réticences contre la déclaration de patrimoine auprès de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC)". Le journal précise que c’est ce mercredi qu’il a demandé en conseil des ministres aux membres du gouvernement de "sacrifier à cette exigence avant fin août 2020".

Pour Enquête, "les rapports de 2016 à 2019 sur l’état de la gouvernance et de la reddition des comptes produits par l’Inspection générale d’Etat (IGE) semblent avoir rappelé au président de la République ses idées de bonne gouvernance".





"Après la publication des rapports de l’IGE, Macky Sall se fâche", titre ce quotidien selon qui "tous les ministres ont 45 jours pour faire la déclaration de patrimoine".

"Macky relance le chrono", titre à ce sujet Le Quotidien. Le journal se demande cependant s’il fallait "accorder 45 jours de plus à des personnes qui ont bénéficié de plus d’un an pour se soumettre à leur obligation".

"L’Ofnac avait-il besoin d’attendre tout ce temps et se montrer accomodante avec ces personnes à la limite de l’illégalité. Après la publication des rapports de l’IGE, Macky préparerait-il un coup contre certains de ses ministres ?", s’interroge le journal.

Là-dessus, Vox Populi trouve "véritablement curieux et instructif quand même que des membres du gouvernement n’aient pas satisfait à l’exigence de déclaration de leur patrimoine (…)".

Le quotidien Kritik’ semble voir dans cette demande du chef de l’Etat, une volonté de "mettre en œuvre ses promesses suite aux rapports qui font état d’une gestion calamiteuse des deniers publics". Selon le journal, il a sommé ses ministres et directeurs généraux de "rendre publics leurs avoirs".

A son tour, Le Témoin quotidien estime que c’est une manière pour lui de relancer la traque des biens mal acquis. Mais le journal n’en pense pas moins que Macky Sall "ressort" ainsi "la corde éculée des déclarations de patrimoine", relevant que l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) "n’a, jusqu’à ce jour, jamais inquiété personne".

Le Soleil a surtout retenu du dernier conseil des ministres que le président Macky Sall est pour "la mise en œuvre optimale des textes" de la Convention collective du secteur de la presse.

L’Observateur s’intéresse à ces "12 +cas graves+ qui ont suscité la colère du peuple", avec l’affaire des gazelles oryx, le décret d’honorariat au CESE, l’affaire Batiplus, le combat Senelec-Akilee, la ditribution de l’aide alimentaire.

La presse quotidienne évoque également le report à 2026 des Jeux olympiques de la jeunesse, initialement prévus en 2022.





Sud Quotidien explique que cette décision est une réponse à une proposition formulée par le chef de l’Etat Macky Sall, ainsi qu’à "l’exigence de responsabilité et au souci d’efficiacité que commandent les circonstances actuelles".

Walfadjri croit savoir que ce report est "dicté (…) par la pandémie de la Covid-19, qui a fini de paralyser la pratique du sport sur la scène internationale".

Concernant la réouverture de l’espace aérien sénégalais, Le Soleil souligne que "le Sénégal filtre son ciel". Il signale que le ministère du Tourisme et des Transports aériens vient de "publier’’ une autre circulaire qui "précise les conditions de trafic par les compagnies aériennes autorisées à desservir le Sénégal".