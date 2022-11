La défaite des Lions à la Une des quotidiens

Revue de Presse

La défaite de l’équipe du Sénégal devant les Pays-Bas à la Coupe du monde a fait réagir les quotidiens reçus mardi à l’APS, certains évoquant ‘’une douche froide’’ ou ‘’’une défaite amère’’.





Le Sénégal s'est incliné devant les Pays-Bas, 0-2, lundi, pour la première journée de la poule A. Sans son leader d'attaque, Sadio Mané, qui a déclaré forfait, les Lions ont fait jeu égal avec les Oranje avant de céder dans les dernières minutes de la rencontre, grâce à deux buts opportunistes de l'adversaire.





C'est d'abord Gakpo qui a marqué le premier but néerlandais à la 84e minute en profitant d'une sortie manquée du portier sénégalais pour reprendre de la tête un ballon de Frenkie De Jong.





Alors que les Lions avaient mis toutes leurs forces dans la bataille pour revenir au score, ils seront punis par un contre mené par Depay et conclu par Klaassen dans les arrêts de jeu.





Les Pays-Bas, avec ce résultat, rejoignent l'Equateur en tête de la poule A avec 3 points respectivement et la même différence de buts, soit plus 2.





‘’Accro d’entrée pour les Lions’’, titre Le Soleil, relevant que dans ‘’une rencontre physique et fermée, l’équipe du Sénégal a cédé en fin de match’’. Les joueurs et l’entraineur se projettent déjà contre le Qatar, vendredi prochain, ajoute la publication.





‘’Des Lions sans griffes’’, affiche à la Une Bës Bi, qui écrit : ‘’C’est le type de match frustrant à souhait. Pendant plus d’une heure, le Sénégal a fait presque jeu égal avec l’une des meilleures équipes européennes du moment. Et dans la dernière dizaine de minutes, tout le semblant de solidité s’est écroulé. D’abord quand Cody Gakpo, sur un délice de passe de Frenkie De Jong, a ouvert le score de la tête, en devançant Edouard Mendy, dont la sortie s’est faite dans un mauvais timing et sans autorité’’.





Le journal ajoute : ‘’Ensuite, quand l’entraîneur mise sur la fraicheur des jeunes Bamba Dieng, Pape Guèye, Ismail Jakobs et Nicolas Jackson pour rétablir l’équilibre et se voit punir par les remplaçants du vieux briscard, Luis van Gaal. Une frappe plutôt molle de Memphis Depay (entré à la 62e), mal repoussé par… Edouard Mendy, dans les pieds de Davy Klassen (entré à la 79e), qui n’avait plus qu’à pousser dans le but vide pour porter l’estocade, à la 9e minute du temps additionnel’’.





Selon L’As, ‘’les Lions trébuchent d’entrée’’. Dans le journal, le Sélectionneur affirme qu’il était ‘’le principal coupable’’ dans cette défaite tandis que le capitaine de l’équipe Kalidou Koulibaly estime qu’il ‘’ne faut pas continuer à chercher des excuses’’.





Les Lions ‘’ont été bouffés à la sauce à l’Orange’’, dit Vox Populi, évoquant ‘’la dure réalité sans Sadio Mané, le manque de réalisme d’Ismaïla Sarr, Krépin Diatta et de Boulaye Dia’’.





Source A pleure ‘’une défaite amère’’, notant que ‘’face à une équipe adverse méfiante qui jouait arrêtée, les Lions ont réalisé une domination stérile. Inexistants et ombres d’eux-mêmes, nos attaquants à l’image de Krépin Diatta ont prouvé que sans Sadio Mané, ils ne sont presque rien’’.





Le journal souligne aussi qu’’’avec une grosse bourde lors du premier but et une faute impardonnable dans le haut niveau, à l’occasion de sa deuxième offrande, le gardien Edouard Mendy est passé à côté des attentes’’.





WalfQuotidien parle de ‘’Cruel scénario pour les Champions d’Afrique’’. ‘’Le Sénégal s’est incliné (0-2) ce lundi 21 novembre pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde. Les Lions ont rompu à 5 minutes du temps réglementaire devant les Pays-Bas. Une triste fin de match pour les champions d’Afrique’’, écrit Walf.





‘’Touchés, pas coulés’’, estime EnQuête, qui distribue ‘’les bons et les mauvais points du match’’ alors que pour les Echos, ‘’les Lions héroïques tombent à la fin du match’’. Le journal rapporte que ‘’le président de la République, Macky Sall, et la Première Dame étaient dans les vestiaires pour remonter le moral aux joueurs’’.