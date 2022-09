La Ferveur du Magal et le futur attelage du gouvernement à la Une

Revue de Presse

La célébration du Magal de Touba et le futur attelage gouvernemental sont au menu des quotidiens reçus vendredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS)





La ville de Touba était le ‘’pôle d’attraction’’ en ce jour (jeudi) de célébration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur de la confrérie mouride, souligne Le Soleil.









’’Affluence record’’, dit Vox Populi qui écrit : ‘’Avenues menant à la Grande mosquée, mausolées de Serigne Touba et de ses fils, Daaray Kaamil, cimetières, Darou Marnan, Touba 28, Ndindy…..Touba a refusé du monde hier’’.





La publication fait malheureusement état d’un ‘’bilan macabre’’ de 21 morts sur les routes.





Selon L’Observateur, ‘’la cité de Bamba a fait le plein. C’est une foule immense, des millions de pèlerins et fidèles mourides qui ont rallié Touba pour célébrer le 18 Safar (…)’’.





Le quotidien L’As plonge ‘’dans la chaleur du Magal’’ avec une photo du Khalife générale des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, non sans relever que les accidents ont fait plus de 21 morts sur les routes de Touba.









Il y avait la ‘’ferveur’’ religieuse et la ‘’galère’’ aussi, selon le quotidien EnQuête, soulignant qu’entre ‘’le manque d’eau, les coupures de courant et les inondations, ce Magal a été un long chemin de croix’’ pour les pèlerins.









Le quotidien Bës Bi Le Jour souligne qu’après ‘’le recueillement’’, c’était la ‘’place aux +berndés+’’.









‘’Les fidèles mourides ont célébré hier le Magal. Une journée entre recueillement devant le mausolée de Serigne Touba et les fameux ‘’berndés’’, des plats bien garnis de viande de poulet, de mouton, de chameau...’’, écrit le journal.





Cette ferveur religieuse ne freine pas l’appétit des quotidiens pour l’actualité politique.





Ainsi, Le Quotidien rapporte que Macky Sall ‘’lève le suspens’’, samedi, au sujet de la nomination d’un Premier ministre. Le gouvernement sera nommé dans la foulée par le chef de l’Etat qui voyage dimanche pour New-York, ajoute le journal.









Selon Les Echos, ‘’le Premier ministre et l’attelage gouvernementale seront connus incessamment’’. Macky Sall va nommer son gouvernement avant de s’envoler pour Londres et New-York où il va respectivement assister aux obsèques de la Reine Elisabeth II et à l’Assemblée générale des Nations Unies.









En politique toujours, L’Info note que Aminata Touré est devenue ‘’la tenue de turc’’ de Benno Bokk Yaakaar depuis qu’elle a pris position contre le choix porté par Macky Sall sur Amadou Mame Diop pour le poste de président de l’Assemblée nationale.





‘’Aminata Touré continue de vilipender Macky Sall, avec une dernière sortie sur TV5. Des sorties au vitriol qui ont poussé des structures et personnalités de l’APR et BBY à montrer au front pour s’attaquer à elle’’, écrit le journal.









Selon Walfadjri, ‘’Mimi accélère la cadence’’ contre les intentions d’un 3e mandat prêtées à Macky Sall. ‘’Après sa sortie sur Rfi contre la famille présidentielle, elle a accordé un entretien à la chaîne française TV5 Monde. Occasion que saisira l’ancienne Pm pour rappeler au Président Macky Sall ses engagements sur le troisième mandat’’, écrit Walf.





