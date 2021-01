La Propagation du Coronavirus à la Une

Revue de Presse

La montée en flèche des cas de coronavirus et des décès liés à cette maladie préoccupent les quotidiens qui sont également à l’écoute du président de la République concernant l’état d’urgence à Dakar et Thiès ‘’après l’épuisement des 12 jours’’.

Le Soleil met l’accent sur ‘’la flambée’’ de cas de coronavirus à Kaolack, Touba, Saint-Louis… et affiche à sa Une : ‘’Ces autres foyers de Covid-19 qui inquiètent’’. Le journal fait état de 632 nouvelles contaminations et 9 décès durant le week-end. ‘’11 000 malades suivis à domicile guéris. Pas de nouveaux variants au Sénégal à la date du 16 janvier 2021’’, selon le journal.

Le ministère de la santé et de l’action sociale a fait état, ce dimanche, de 290 cas positifs à la Covid-19 sur un échantillon de 2239 tests effectués, soit un taux de positivité de 12,95%. Depuis le 2 mars, le Sénégal a notifié 23028 cas positifs au coronavirus dont 19224 guéris, 515 décès et 3288 patients sous traitement.

Vox Populi dresse le bilan d’une ‘’semaine macabre’’ avec ‘’50 morts en 7 jours, 1783 nouveaux dont 1117 issus de la transmission communautaire’’. Et le journal de s’interroger : ‘’Après l’épuisement des 12 jours, Macky Sall va-t-il prolonger l’état d’urgence et si oui comment ?’’.

’’Bilan macabre du coronavirus’’, selon Walfadjri qui note que ‘’56 patients perdent la vie en une semaine’’.

Le Quotidien met l’accent sur le traitement des malades à domicile et affiche à la Une : ‘’Vivre avec le virus’’. Le journal rapporte que 2980 malades sur 3288 sont suivis chez eux. Dans le journal, le Pr Souleymane Mboup rassure : ‘’Les séquences du Sénégal sont très loin des nouveaux variants’’ du coronavirus signalés dans de nombreux pays.

Source A souligne qu’après l’expiration des 12 jours de l’état d’urgence décrété dans les régions de Dakar et Thiès, ‘’tous sont à l’écoute de Macky Sall’’. ‘’La promulgation de la loi sur l’état d’urgence attendue aujourd’hui. Vers un nouveau décret. Et reste à savoir si le régime étendra les mesures à Diourbel, Kaolaack et Saint-Louis où les cas de contaminations explosent’’, écrit le journal.

L’Observateur note qu’avec la propagation du coronavirus et de sa létalité, ‘’Macky Sall est sous contrainte’’. Le journal évoque un possible durcissement des mesures restrictives ou le relèvement de l’heure du couvre-feu de 18h à 5h du matin les week-end. L’Obs annonce la réunion du Comité national de gestion des épidémies et la saisine de l’Assemblée nationale, aujourd’hui.

Selon L’As, ‘’l’Etat entend proroger le couvre-feu’’.

Le quotidien Enquête livre ‘’la vérité des chiffres’’ de la mortalité au Sénégal en 2020. ‘’Est-ce que les Sénégalais meurent plus à cause de la pandémie ? De 7 à 8 morts enterrés par jour en 2019, on est passé à 20 enterrements actuellement au cimetière de Yoff. Au cimetière de Bakhiya à Touba, 10 697 enterrements en 2019 contre 12 272 en 2020’’, lit-on dans le journal.

La publication écrit : ’’Malgré la hausse du nombre de morts constatés un peu partout à travers les localités où l’enquête a été réalisée, il serait hâtif d’établir un lien direct avec la pandémie de coronavirus’’.