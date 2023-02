La réunification de la gauche et d’autres sujets à la Une

Revue de Presse

L’appel pour la reconstitution des partis de gauche, la tenue du procès Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko, les cancers de l’enfant sont entre autres sujets abordés par les quotidiens reçus jeudi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).





Le quotidien Bës Bi met en exergue la tentative de réunification de la gauche à 1 an de l’élection présidentielle.





‘’C’est une énième tentative de reconstitution des partis de Gauche. Dans un communiqué, l’Afp, Aj/Pads/A, Apl/ Dog Buumu Gacce, Bds, Bps, Cnno, Galaxie communautaire, Ld, M2r, Mrg, Mpcl, Niaxx jarinu/Mag, Npvr, Pit, Ps, Res/Les Verts, Rsd/Tds, Rtas, Sôr, Udf/Mbooloo mi, Urd ont lancé, hier, l’appel pour la mise sur pied du Groupe d’initiative pour les assises de la gauche plurielle pour reconstituer les partis de Gauche, à un an de l’élection présidentielle’’, rapporte le journal.





La publication note qu’’’en accointances avec le pouvoir libéral depuis 2000, les partis de Gauche en ont perdu beaucoup de forces. Au point qu’une tentative de réunification relève quasiment de l’utopie’’.





Avec cette initiative, Sud Quotidien estime que ‘’la gauche prend date’’ avec l’élection présidentielle à venir.





Dans le même temps, la publication de s’interroger : ‘’va-t-on vers la fin du compagnonnage entre le parti au pouvoir, l’Alliance pour la République (APR), et les partis et organisations de la gauche sénégalaise au sein de la coalition Benoo Bokk Yaakaar ?’’.





Selon le quotidien Kritik, ‘’la gauche se met à l’endroit’’.





Le même journal souligne que ‘’policiers et gendarmes sont sur le pied de guerre’’ avec la tenue ce matin du procès Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko.





‘’Pour éviter des casses et troubles à l’ordre public, les forces de défense et de sécurité vont encore se déployer aujourd’hui dans les coins et recoins de Dakar afin de dissuader d’éventuels manifestants’’, écrit Kritik.





Ouvert le 2 février, le procès pour ‘’diffamation’’ opposant le ministre du Tourisme et des Loisirs Mame Mbaye Niang au leader de Pastef (opposition), Ousmane Sonko, avait été renvoyé au 16 février.





Le leader de Pastef (opposition) et maire de Ziguinchor (sud), Ousmane Sonko, ne s’était pas présenté devant le tribunal correctionnel de Dakar, car n’ayant pas reçu de convocation, avaient indiqué ses avocats.





Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme et des Loisirs reproche à Ousmane Sonko d’avoir déclaré qu’il avait été épinglé par un rapport de l’IGE (Inspection générale d’Etat) pour sa gestion des fonds des 29 milliards du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC). Niang qui conteste l’existence de ce rapport, a décidé de porter plainte pour ‘’diffamation’’ contre Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor.





Selon Le Quotidien, le leader de Pastef a invité la population à ‘’venir massivement au tribunal, car c’est une audience publique’’.





Le même journal se fait écho des ‘’témoignages émouvants’’ de parents dont les enfants souffrent de cancer. La journée internationale contre le cancer a été célébrée hier à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise.





Les cancers de l’enfant, ‘’un mal en quête de gratuité des soins’’, selon Le Soleil qui note : ‘’Ils représentent 1% de tous les cancers ; chaque année, 800 à 1200 nouveaux cas enregistrés au Sénégal ; l’Etat appelé au secours pour une prise en charge gratuite’’.





En politique, Enquête souligne que Khalifa Sall ‘’trace sa voie’’. ‘’Le patron de la coalition taxawu s’est déchargé, hier, de son poste de président de la coalition Yewwi askan wi. En tournée, depuis des semaines, il tisse sa toile et ne doute pas de sa candidature en 2024. Khalifa Sall prend ses distances de Sonko et se fait un devoir de réunir la famille socialiste’’, écrit le journal.





WalfQuotidien constate qu’à ‘’presque une année de la présidentielle de 2024, le chef de la majorité présidentielle, dont on ne sait pas encore s’il sera candidat ou pas, multiplie les initiatives sociales pour alléger les souffrances des Sénégalais’’.





'’En plus d’avoir procédé à la réduction des prix de certaines denrées de première nécessité et annoncé des mesures comme la réduction du coût du loyer à partir du 1er mars, le gouvernement vient encore de poser un acte’’, écrit walf.





Le journal rapporte qu’à ‘’la surprise générale, le chef de l’Etat a procédé à l’augmentation des salaires des Agents de sécurité et de proximité (ASP) dont les salaires ont connu une hausse de plus de 80 %, passant de 50 à 90 000 francs’’.