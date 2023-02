La victoire des Lions au CHAN, un des sujets en exergue

Revue de Presse

L'intérêt des quotidiens parvenus lundi à l'APS se trouve partagé entre la célébration de la victoire des Lions du football local au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) et les échos de la mobilisation du camp du pouvoir pour un meeting tenu à Pikine dans la banlieue dakaroise.





''Sur le toit de l'Afrique'', affiche le quotidien Enquête, au sujet de la victoire des Lions aux dépens de l'Algérie, pays organisateur, samedi, en finale de l'édition 2022 du Championnat d'Afrique des nations (CHAN).

Le journal évoque une période "faste pour le Sénégal, vainqueur de la CAN, du beach soccer et désormais du CHAN''. ''Le foot sénégalais chante son âge d'or'', relève sur le même sujet le quotidien spécialisé Stades. ''Le grand chelem'', affiche Record, autre quotidien spécialisé dans l'information sportive.





Ce journal, comme la plupart des quotidiens ayant traité de ce sujet, rapporte que le chef de l'Etat, Macky Sall, a décidé d'allouer une prime spéciale de 10 millions de francs CFA et un terrain de 500 mètres carrés dans la région de Dakar aux Lions locaux et à ceux du beach soccer et à leur encadrement. Ces derniers avaient remporté leur septième titre continental en octobre dernier.

''Le Sénégal entre dans l'histoire. Vainqueurs de la CAN 2022 avec les séniors, les locaux ont également remporté samedi le CHAN 2023, en battant en finale l'Algérie dans son jardin'', écrit le journal Le Quotidien.





''Un sacre héroïque pour les gamins de Pape Thiaw, au mental très fort, qui ont contraint le pays-hôte aux prolongations, avant de se montrer plus adroits aux tirs au but (0-0, tab 5-4)'', ajoute Le Quotidien.

''Historique. Enormissime. Sensationnel et magnifique. Les superlatifs ne manquent pas pour décrire l'exploit des Lions locaux dans ce Championnat d'Afrique des nations (CHAN)'', commente Walfquotidien.





Bès Bi Le Jour célèbre à son tour les Lions en titrant ''Chanpions. Premier triplé CAN, CHAN, beach soccer''. ''Le Sénégal de la gagne'', renchérit Le Soleil. Le journal met ce résultat sur le compte d'une "politique étatique qui mise sur l'humain et les infrastructures''.

Le trophée remporté par les Lions du foot local, ''premier de l'histoire, est parti pour changer la vie du football local sénégalais'', estime le quotidien L'Observateur.





La célébration du sacre sénégalais, même fastueuse, laisse malgré tout de la place à la politique dans les quotidiens, dont plusieurs reviennent sur le meeting organisé par le camp du pouvoir à Pikine, dans la grande banlieue dakaroise.

Le Premier ministre, Amadou Ba, ''bande les muscles'', indique le quotidien L'As dont la une tente de donner un aperçu de la grande mobilisation des troupes réussie à Pikine par le pouvoir.

Un meeting au cours duquel le Premier ministre est apparu ''en chef de guerre'', selon la formule de Kritik', lequel quotidien note qu'à cette occasion, Amadou Ba ''a troqué ses habits protocolaires [et s'est mué en chef de guerre pour, non seulement constater l'engagement sans faille des troupes, mais aussi pour avertir les déstabilisateurs que rien ne sera plus comme avant''.





''Quitte à appliquer la loi du Talion, mais le PM jure que personne ne pourra troubler la quiétude du pays ou déstabiliser la bonne marche des institutions'', poursuit le journal.

''Riposte musclée d'Amadou Ba'', le Premier ministre assurant que l'Alliance pour la République (APR, au pouvoir) et la coalition Bennoo Bokk Yaakaar (BBY) de la majorité ''vont défendre la République, les institutions et le président Macky Sall'', rapporte l'Info.

''Ceux qui menacent, je voudrais leur dire une bonne fois pour toutes : l'Etat restera debout et l'Etat est toujours debout. On a les moyens de faire face'', dit-il dans des propos cités par le même journal, en allusion aux dernières déclarations de l'opposant Ousmane Sonko.

''Macky [Sall] est notre seul plan en 2024 et en 2029'', assène-t-il à la une du journal Le Quotidien, en allusion à une candidature du président sortant à la présidentielle.





Pour justement ces élections-là, Khalifa Sall, Karim Wade et Ousmane Sonko sont ''sur la liste rouge'', croit savoir Tribune. Ces opposants sont sur ''la liste rouge des +inadmissibles candidatures+ sous hypothèque'', selon le même journal.