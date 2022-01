Le Match Senegal-Malawi et la saisie de munitions de guerre à la Une

Revue de Presse

Les enjeux du match Sénégal-Malawi prévu ce mardi à Bafoussam et la saisie de munitions de guerre au port de Dakar sont en exergue dans les quotidiens reçus à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

‘’Les Lions au défi de la gagne ! ‘’, s’exclame à sa Une Sud Quotidien qui écrit : ‘’Le Sénégal livre ce mardi (….) son dernier match de groupe face au Malawi. Une ultime sortie pour assurer la première place mais aussi continuer d’assumer le statut de grand favori de cette CAN au Cameroun’’.

Les Lions, au complet, ont effectué lundi soir leur dernière séance d’entraînement en prélude de la rencontre contre les Flames du Malawi, un match comptant pour la troisième journée de la CAN dans la groupe B.

Le match comptant pour la troisième et dernière journée du groupe B est prévu mardi, à 16 heures GMT, contre le Malawi, soit à la même heure que l’autre rencontre devant opposer la Guinée au Zimbabwe.

Il faut ’’gagner et rassurer dans le jeu’’, dit Walfadjri non sans relever que ‘’le Sénégal retrouve tous ses cadres au moment d’affronter le Malawi’’.

’’Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Guèye sont tous opérationnels et devraient donner beaucoup plus de mordant au jeu des Lions, ce mardi à 16h Gmt, au stade de Kouekong de Bafoussam pour la 3ème et dernière journée du groupe B’’, ajoute Walf.

’’Gare au retour des Flames’’, dit Le Quotidien allusion au surnom donné à l’équipe du Malawi.

Il faut ’’éteindre les Flames’’, selon Le Soleil qui note que ‘’depuis qu’elles ont brûlé la sagaie des Guerriers du Zimbabwe (1-0), vendredi dernier (…), les Flames sont devenus pur ardents et rêvent de se payer la crinière des Lions’’.

Le journal L’As parle du ‘’double défi’’ des Lions durant ce match : les huitièmes de finale et la première place du groupe B qui permettra aux Lions de rester à Bafoussam, mais leur évitera aussi de tomber sur un gros morceau au tour suivant.

L’Observateur décrit des Lions en ‘’opération lance-flames’’. ’’A égalité de points avec le Syli national de Guinée, les Lions doivent impérativement s’imposer contre les Flames du Malawi pour éviter de tomber sur un gros morceau en huitièmes de finale’’, écrit le journal.

La publication souligne aussi que ‘’pour la première fois au Cameroun, Aliou Cissé pourra compter sur l’ensemble de son groupe’’.

Le quotidien Bës Bi Le Jour met en exergue Edouard Mendy élu meilleur gardien de l’année 2021 lors de la cérémonie des trophées The Best de la Fifa. ‘’Mendy, gardien du temple’’, affiche à sa Une le journal.

Libération annonce la saisie de munitions de guerre d’une valeur de plus de 3 milliards au port de Dakar. L’opération a été effectuée sur ‘’l’Eoloka’’, un navire battant pavillon guyanais, qui était en transit au port de Dakar, selon la publication qui indique que quatre marins ukrainiens sont en garde à vue.

‘’Trois containers de munitions de guerre saisis au port de Dakar’’, met en exergue Vox Populi qui explique comment la Douane a flairé l’affaire.

‘’La douane saisit des munitions de guerre’’, affiche à sa Une Le Témoin. ‘’Au cours d’une patrouille en haute mer, les douaniers ont arraisonné un navire battant pavillon guyanais transportant des munitions de guerre d’une valeur de prés de trois milliards de francs Cfa’’, écrit le journal.