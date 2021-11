Le procès en appel de Barthelemy Dias et le rejet des listes de l'opposition à la Une

Revue de Presse

Le procès en appel de Barthélémy Dias, le rejet des listes des candidats de l’opposition et la Journée des Forces armées sont les principaux sujets abordés par les quotidiens reçus mardi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Selon L’Observateur, ‘’Barthélémy Dias exige d’être jugé et appelle à la résistance’’.





Barthélémy Diaz a été condamné en première instance à deux ans de prison dont six mois ferme pour la mort de Ndiaga Diouf, dans des heurts survenus à Dakar, en 2011 dans un contexte politique tendu. Il avait fait appel de cette condamnation.

Pour le Procureur général, ’’cette audience, connue de Barthélémy Diaz et de ses conseils depuis le 07 juillet 2021, n’a rien à voir avec sa désignation comme candidat’’ de la Coalition Yewwi askan wi à la Ville de Dakar ’’intervenue récemment’’.

L’Info rapporte que Barthélémy Dias ‘’sonne la résistance’’ en perspective de son procès en appel dans l’affaire Ndiaga Diouf, prévu mercredi. ‘’Nous sommes dans un vaste et vulgaire complot politique. Mais ce complot politique ne passera pas’’, a-t-il dit au cours d’une conférence de presse.

Selon Kritik, ‘’le maire de Sacré-Cœur ouvre le feu sur la justice’’. Mais pour le journal, ‘’Dias fils devrait avoir hâte de faire face à la Cour d’appel pour écarter définitivement cette épée de Damoclès qui pèse sur sa tête au lieu de crier au loup avant d’aller répondre au juge’’.

Attendu mercredi au tribunal, ‘’Barth souffle sur les braises’’, dit Enquête qui écrit : ‘’Il appelle à la +résistance+ face à un complot politique’’ M. Dias a fait savoir qu’il ne répondra ‘’plus à une autre convocation du tribunal’’.

‘’En attendant mercredi, Barthélemy Dias a démenti le Procureur général qui affirme que la date du 10 novembre était retenue. Le candidat de Yewwi askan wi, convaincu que le pouvoir veut le +liquider+, sera au Tribunal mais appelle à la +résistance+’’, souligne Le Quotidien.

Selon Walfadjri, ‘’Barth bat le rappel des troupes et appelle à la résistance. ‘’ Sauf extraordinaire, on va vers un mercredi de feu à Dakar. Après l’appel à la mobilisation lancé aussi bien par Sonko et Khalifa Sall, Barthélémy Dias, qui a fait face à la presse, hier, a aussi appelé à la +résistance et à la mobilisation+. Ce qui promet de chaudes empoignades entre partisans de l’opposition, forces de l’ordre et militants de Benno avec l’appel à la riposte lancé par les responsables du parti au pouvoir’’, écrit Walf.

Le rejet des listes des candidats de l’opposition continue de faire les choux gras de la presse. Selon Tribune, ‘’l’opposition est en ordre de bataille’’. ‘’Les grenades tonnent à Kédougou, des blessés et des arrestations. L’opposition appelle ses mandataires à envahir les préfectures et sous-préfectures (…)’’, rapporte la publication.

Sud Quotidien parle de ‘’bras de fer’’ entre l’opposition et le pouvoir autour des listes de candidats aux élections territoriales de janvier et la convocation de Barthélémy Dias devant la Cour d’appel, mercredi.

‘’L’opposition cherche la bête noire dans les listes de Benoo Bokk Yaakaar. Les avocats de la majorité déclenchent la grande offensive contre Yewwi askan wi’’, selon Sud qui affiche à la Une : ‘’Yewwi et Benno en guerre larvée’’.

Face à la ‘’cascade’’ de rejet des listes de l’opposition, la coalition Yewwi askan wi ‘’engage le combat. ‘’Violents heurts à Kédougou entre partisans de Moustapha et les forces de l’ordre. L’opposition contre-attaque et cherche des cafards dans les listes de Benoo Bokk Yaakaar’’, écrit L’As.

Les quotidiens reviennent également sur la Journée des Forces armées célébrée, lundi, sous la présidence du chef de l’Etat au Camp Dial Diop, le siège de l’état-major des Armées.

Selon Le Témoin, ‘’Macky Sall promet de poursuivre la montée en puissance de l’Armée’’. Le Soleil note que face aux périls sécuritaires, sanitaires et nouveaux défis, ‘’Macky Sall exhorte les Armées à s’adapter’’.

OID