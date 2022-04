Le protocole d'accord dans le secteur de la santé et des questions politiques à la Une

Revue de Presse

Le protocole d’accord entre le ministre de la Santé et l’Alliance des syndicats de santé ’’And Gueusseum’’ et des sujets politiques sont en exergue dans la livraison des quotidiens reçus, mardi, à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, et l’Alliance des syndicats de santé And Gueusseum se sont retrouvés, lundi, pour des négociations.

’’Signature d’un protocole entre le Gouvernement et les syndicats de la santé : Un pas important vers la fin de la grève’’, affiche à sa Une Le Soleil.

Selon le journal, ’’le protocole s’articule autour de 17 points et vise à stabiliser le secteur de la santé’’ et ’’le Gouvernement reste ouvert au dialogue’’.





’’Satisfait de cet accord, And Guesseum attend sa rencontre avec le ministre des Finances avant de lever son mot d’ordre’’, note encore la publication.

Parlant de ce protocole d’accord, Sud Quotidien titre : ’’temps de consensus’’. Le journal informe que des points de convergence ont été trouvés sur l’épineuse problématique des plans de carrière.

Il rapporte que ’’les deux parties ont visiblement trouvé un terrain d’entente puisqu’un protocole d’accord qui porte sur 17 points a été signé’’.

’’Sur la base de la plateforme de 2014, en rapport avec l’ensemble des questions majeures, des solutions ont été apportées selon le ministre de la Santé et de l’Action sociale’’, fait remarquer Sud Quotidien.

Sur le même sujet, Kritik affiche : ’’Secteur de la santé : And Gueusseum arrache un protocole d’accord’’.

’’Tout ça pour ça ? Après 11 mois de négociations pour des séances lancées le 21 mai 2021, les acteurs de la santé ont fini par avoir gain de cause. Un protocole d’accords sur 17 points a été arraché de la tutelle qui a fini par céder à la pression syndicale’’, écrit Kritik.

Dans le journal, le ministre de la Santé lance ’’un appel au calme, à la sérénité’’, invitant ’’tous les travailleurs de la santé et de l’action sociale à poursuivre le travail, à continuer aux côtés des malades et demeurer vigilants pour faire face à la situation’’.

Le quotidien Source A s’est plutôt intéressé aux conséquences notamment pécuniaires de cette grève des syndicats de la santé et de l’action sociale.

’’Après les mouvements d’humeur à répétition dans le secteur de la santé : place aux fonctions de salaires’’, dit la publication.

Le journal rappelle que l’Union des syndicats de la santé de la région de Louga qui regroupe plusieurs syndicats observe 72 heures sans soin et d’autres mesures prises par les professionnels de la santé.

’’Mais attention !, avertit le quotidien, L’Etat va procéder à des ponctions sur les salaires de toutes les blouses blanches qui paralysent le secteur de la santé sur toute l’étendue du pays’’.

Concernant la santé toujours, Bës bi le Jour évoque la hausse des cas de paludisme et titre : ’’Le palu fait des vagues’’.





’’La Covid, l’arbre qui cache la malaria. Les régions de Dakar, Kédougou, Tamba et Ziguinchor rechutent’’, note la publication.

’’Les cas de palu reviennent en force après une baisse notée ces dernières années. 91 637 cas ont été enregistrés, soit 20, 26 %, selon le coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) qui s’exprimait lors de la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébré hier’’, rapporte le journal.

D’autres quotidiens abordent des questions politiques.





L’Observateur affiche à sa Une : ’’Législatives 2022 : Yewwi et les pièges des ambitions’’.

L’Obs note que ’’pour faire face aux démons de la division, la coalition Yewwi Askan Wi qui souhaite imposer pour la première fois au Sénégal, la cohabitation au régime actuel, a adopté une nouvelle formule d’investiture pour la députation’’.

’’Seulement, le choc des égos semble ne pas faciliter les choses. Yewwi devra donc déjouer le piège des ambitions si ses responsables veulent atteindre leur objectif’’, relève le journal.

WalfQuotidien évoque la ’’transhumance’’ et affiche à la Une : ’’Les promesses, l’appât de Macky’’. ’’’Les promesses. Voilà ce qui pousse les maires élus de l’opposition à se jeter dans les bras de Macky, trahissant ainsi leurs électeurs. Le chef de Benno qui tient absolument à remporter les élections législatives, promet monts et merveilles pour appâter ses proies’’, écrit Walf.

Le Quotidien s’est lui focalisé sur l’ex mairesse de la capitale sénégalaise. ’’Soham vers la sortie’’, titre la publication.

Dans le journal, Soham El Wardini déclare, entre autres, : ’’Je pense quitter. Je ne ferai pas de liste pour les législatives’’.