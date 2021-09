Le retrait du Pds du projet de la Grande Coalition de l'Opposition à la Une

Revue de Presse

Le retrait du PDS et d’autres formations du projet de la grande coalition de l’opposition dont le lancement est prévu ce jeudi et les activités gouvernementales sont au menu des quotidiens reçus à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

’’Grande coalition de l’opposition, un projet mort-né’’, affiche à sa Une Le Quotidien. ’’Imbroglio ! C’est le mot qui sied à la confusion qui règne entre les quatre : Pastef, Taxawu Senegaal, Pds et Pur. En effet, un communiqué circulait dans la soirée d’hier informant de la cérémonie de lancement officiel d’une grande coalition de l’opposition ce jeudi (…). Mais voilà, sans répit, quelques minutes après, le parti de Abdoulaye Wade s’en est vite démarqué’’, écrit le journal.

Dans un communiqué, le Parti démocratique sénégalais (PDS) dit s’étonner ‘’de la circulation d’une charte pour la création d’une coalition sous la mention +ont signé le PDS, Taxawu Senegaal, Pastef et le PUR+. Le PDS informe n’avoir signé aucun document à ce propos’’.

’’Sans en être informé officiellement, le PDS a appris qu’une cérémonie de signature est prévue ce jeudi 02 septembre 2021, alors que jusque là des points de désaccords signalés par plusieurs partis subsistent et n’ont pas été résolus. Le PDS constate plusieurs jeux dans l’ombre ainsi que des détours et subterfuges inutiles qui plombent toute initiative de cette nature’’, mentionne le document.

Pour Le Quotidien, ‘’voilà qui signe une autre dissension dans les rangs de l’opposition. Et pas des moindres puisqu’il s’agit du parti de Abdoulaye Wade, le seul à avoir un groupe parlementaire et qui a maillé le territoire national, même si entre-temps il a perdu du terrain pour avoir raté la Présidentielle de 2019’’.

’’Alors que tout était fin prêt pour procéder dès ce jeudi au lancement de la coalition des quatre grands, le PDS pose les jalons d’une dissension et accuse ses futurs alliés d’exceller dans des jeux dans l’ombre ainsi que des détours et subterfuges inutiles qui plombent toute initiative de cette nature’’, rapporte L’Info qui affiche à la Une ‘’premières lignes de fracture’’.

C’est ’’l’implosion’’ de la ’’bande des 4’’, estime Le Témoin qui écrit : ’’Le PDS a fait savoir hier qu’il se démarque des méthodes utilisées pour mettre sur pied cette coalition. Diop Decroix et Pape Diop aussi. Les manœuvres +divisionnistes+ de Khalifa Sall pointées du doigt’’.

Selon L’As, ‘’Le PDS lâche Sonko et cie’’. ‘’Le PDS se retire, Decroix et Pape Diop disent niet’’ à la grande coalition de l’opposition dont le lancement est prévue ce jeudi, indique Vox Populi.

Pour le journal Source A, ’’le PDS jette du sable dans le couscous de la grande coalition de l’opposition’’. ’’Le PDS, AJ de Mamadou Diop Decroix et Bokk Guis Guis de Pape Diop se démarquent’’, écrit Libération.

Le journal Enquête note que ’’l’accouchement a été douloureux. Mais au finish, le bébé va naître’’. ’’Aujourd’hui (…), Ousmane Sonko et ses alliés vont lancer la Coalition YAW (Yemi askan wi). Il est annoncé pour le moment 22 partis et mouvements dont le Pastef, PUR, et Taxawu Sénégal’’, rapporte la publication.

En politique toujours, Sud Quotidien note que ‘’les investitures pour les prochaines élections municipales et départementales ont plongé l’Alliance pour la République dans une zone de turbulence’’. C’est ‘’l’APR contre l’APR’’, estime Sud.

Les quotidiens mettent également en exergue la réunion du Conseil des ministres qui a repris, mercredi, après une pause d’un mois. ’’Les directives de Macky Sall’’ au gouvernement, affiche Le Soleil qui résume : ’’asseoir la solidarité, l’anticipation et le pragmatisme ; le temps est au travail dans l’efficacité, la qualité, l’efficience et la performance’’.

’’Macky Sall presse ses hommes’’ pour la mise en œuvre du plan Orsec et du programme d’emplois des jeunes, selon L’As.