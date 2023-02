Le séjour de Macky Sall dans la région de Thiès tient la vedette

Revue de Presse

Les quotidiens se sont appesantis sur la visite de quatre jours à Thiès (ouest) du président de la République et les questions de développement relatives à ce voyage, en même temps qu’ils en mettent en relief ses enjeux politiques.





Macky Sall, arrivé à Thiès mercredi soir, va inaugurer des infrastructures et lancer des travaux publics. Il présidera un Conseil des ministres, dans cette ville.





Durant son séjour, il va ‘’évaluer l'état d'exécution des engagements pris par le gouvernement lors du Conseil des ministres délocalisé à Thiès en 2014’’, a résumé pour l’APS le gouverneur Alioune Badara Mbengue.





‘’Une marée humaine accueille le président de la République’’, titre Le Soleil, ajoutant : ‘’Tout l’itinéraire du convoi présidentiel est comme une fourmilière. Les populations sont en fête. Le déferlement est impressionnant.’’





Cette mobilisation s’explique peut-être par le fait que, selon Le Soleil, ‘’dans la région de Thiès, l’État […] a fait d’importantes réalisations dans les domaines de l’emploi des jeunes, de l’agriculture, de l’élevage, de l’aquaculture, du tourisme, des infrastructures…’’





‘’Le régime du président Macky Sall a beaucoup fait pour Thiès. Après le bitumage de quelques routes secondaires, on peut noter la construction de la route reliant Thiès à Tassette, passant par Notto Diobass. S’y ajoutent le parachèvement de l’aéroport international Blaise-Diagne et la construction de l’autoroute Ila Touba’’, confirme L’Observateur.





Il publie un bilan de la politique de développement menée par l’État dans la région de Thiès, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’industrie, de la santé, de la pêche, de l’élevage et du logement.





Les réalisations de l’État dans cette région sont essentiellement le fruit du Conseil des ministres tenu à Thiès en 2014, au cours duquel le gouvernement s’était engagé à y investir 447 milliards de francs CFA, rappelle L’Observateur.





Sur le plan politique, ‘’le président de la République […] a foulé le sol d’une localité où sa coalition est en zone de turbulences’’, affirme Bés Bi Le Jour.





‘’L’énigme Idrissa Seck, qui est silencieux depuis quelque temps, n’arrange pas le camp de Macky Sall’’, commente le même journal en parlant du président du Conseil économique, social et environnemental, farouche opposant du chef de l’Etat avant de regagner les rangs de ses alliés en novembre 2020.





Le Quotidien affirme que ‘’beaucoup de responsables politiques travaillent pour que les retrouvailles entre Macky Sall et Idrissa Seck tombent à l’eau’’.





‘’Le président de la République et Idrissa Seck […] ont les meilleurs relations’’ qui puissent exister, assure un proche de l’ancien Premier ministre et leader politique de premier plan à Thiès.





Tribune estime, pour sa part, qu’‘’avec l’impressionnante mobilisation des militants venus de tous les coins, le séjour du chef de l’État à Thiès est transformé en un grand meeting présidentiel’’.





‘’Le train sifflera-t-il de nouveau à la gare de Thiès ?’’





Le Quotidien parle d’‘’une tournée économique, sous forme de campagne électorale anticipée’’.





‘’Thiès redonne le sourire à Macky Sall’’, titre EnQuête, ajoutant que le président de la République a dit être ‘’rassuré’’ par la manière dont il a été accueilli.





‘’Macky Sall à la reconquête de Thiès’’, lit-on sur la une de Source A, qui fait allusion aux victoires électorales de l'opposition dans cette région au cours des derniers scrutins.





Sud Quotidien est préoccupé par le ‘’grand défi’’ que le président de la République aura à relever dans cette région, celui de la réhabilitation et de la relance des chemins de fer.





‘’Le train sifflera-t-il de nouveau à la gare de Thiès ?’’ se demande-t-il, ajoutant qu’il y a là ‘’un grand défi pour le chef de l’État, qui s’est engagé maintes fois pour la relance du train’’.





Sud Quotidien consacre un dossier à la relance des chemins de fer dans cette région autrefois carrefour de voies ferroviaires. Il rappelle que quelque 800 anciens travailleurs des chemins de réclament des indemnités à l’État.





Libération annonce qu’une nouvelle ville est en construction entre Thiès, Notto Diobass, Fandène et Keur Moussa. ‘’Porté par le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, cette nouvelle ville devrait recevoir dans les dix prochaines années plus de 800.000 habitants’’, lit-on dans le journal.





Avec une population estimée à 2.280.458 habitants, soit environ 15 % de la population sénégalaise, Thiès est la région la plus peuplée du pays et ‘’concentre une importante portion de l’activité économie’’ nationale, souligne L’info sur la base de données fournies par le Bureau d’information gouvernementale.