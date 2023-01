Le sommet africain sur l’agriculture et d’autres sujets à la une des quotidiens

Revue de Presse

La presse quotidienne s’est beaucoup intéressée au sommet consacré à l’agriculture, qu’organisent la Banque africaine de développement (BAD), l’Etat du Sénégal et l’Union africaine, depuis mercredi, à Diamniadio (ouest).





Le but de cette rencontre est de trouver des solutions permettant aux Africains de se nourrir avec leur propre production agricole et de ne plus dépendre des importations de céréales.





Plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement africains ont pris part à l’ouverture du sommet de trois jours.





Au moment où se tient cette rencontre à une trentaine de kilomètres à l’est de Dakar, le Conseil national de sécurité alimentaire du Sénégal annonce ‘’une dégradation de la situation alimentaire des ménages’’, rapporte Le Quotidien.





‘’Au Sénégal, la campagne agricole 2021-2022 a connu une pluviométrie abondante. Malgré cela, la production agricole n’a pas été abondante dans plusieurs départements du pays’’, ajoute-t-il en guise d’explication de la mauvaise situation alimentaire d’une partie de la population sénégalaise.





Les pertes de récoltes font partie des causes de l’insécurité alimentaire en Afrique, selon le président sénégalais, Macky Sall. Le continent perd 40 % de ses récoltes, chaque année, note Le Quotidien en le citant.





Pour ‘’nourrir l’Afrique’’, comme l’indique le thème du sommet, il faut, entre autres solutions, ‘’satisfaire les besoins immédiats d’importation d’engrais’’ et ‘’améliorer de façon durable l’investissement agricole’’, lit-on dans Le Soleil. Ces propositions viennent de Macky Sall, qui, selon le journal, a relevé ‘’quatre piliers’’ pour la politique agricole du continent.





Sud Quotidien et d’autres journaux annoncent que la BAD envisage d’investir 6.000 milliards de francs CFA au cours des cinq prochaines années, pour assurer la sécurité alimentaire du continent.





‘’Une alliance APR-PDS en vue’’





Concernant les autres sujets, WalfQuotidien est d’avis que ‘’Macky Sall jette les magistrats dans la gueule du loup’’ en promettant de les défendre de la ‘’défiance’’ dont ils sont l’objet.





‘’Rien n’a été fait depuis 2012 pour renforcer l’indépendance de la justice et donner aux citoyens l’impression que la balance, symbole de la justice, est égale pour tout le monde’’, affirme le journal en cherchant les causes des menaces faites notamment par l’opposant Ousmane Sonko à l’endroit des magistrats.





WalfQuotidien parle d’‘’une justice à deux vitesses’’, qui est ‘’protectrice pour les proches’’ des dirigeants du pays et ‘’répressive pour les autres’’.





‘’Une alliance APR-PDS en vue’’, titre Tribune en parlant de l’actuel parti au pouvoir et de la formation politique dont il assure la succession depuis 2012.





‘’En perspective de l’élection présidentielle de 2024, une alliance entre deux grands partis politiques est sur le point d’aboutir à une fusion. Il s’agit de l’Alliance pour la République et du Parti démocratique sénégalais’’, écrit le journal, affirmant que les deux parties ont entamé les négociations à Doha, la capitale du Qatar, lors de la Coupe du monde 2022 de football.





Le lutteur Gris Bordeaux met en garde les Sénégalais, les hommes politiques notamment, en déclarant à Source A que ‘’ce qui se passe [dans le pays] sent mauvais’’.





L’Association nationale des lutteurs, dont il fait partie des dirigeants, dit être ‘’préoccupée’’ par la ‘’situation politique tendue du pays’’.





‘’Il est prématuré de dire ce que nous ferons’’, écrit Vox Populi en citant Ousmane Sonko. Le maire de Ziguinchor (sud), accusé de viol par la jeune dame Adji Sarr, a donné cette réponse à la question de savoir s’il se rendra ou pas au tribunal pour le jugement de ladite affaire.





Une ‘’tueuse silencieuse’’





L’Observateur s’est livré à une analyse psychologique de l’opposant placé sous contrôle judiciaire depuis près de deux ans. ‘’Il est dans une logique de combat (…) Les discours guerriers, c’est parce qu’il sait que s’il n’a pas ce comportement, il ne s’en sortira pas’’, a expliqué le psychologue Idrissa Diop en parlant d’Ousmane Sonko.





‘’C’est aussi un homme imperturbable (…) Il est également très intelligent et capable de s’adapter à n’importe quelle situation’’, a analysé M. Diop pour L’Observateur.





Bés Bi Le Jour s’est surtout intéressé aux élections de représentativité des syndicats d’enseignants prévues du 6 au 9 mars 2023.





Il rappelle que ces élections permettent à l’Etat de choisir ses interlocuteurs parmi une pléthore de syndicats.





Le dernier scrutin avait permis aux pouvoirs publics d'avoir comme partenaires sociaux sept syndicats, l’actuel G7, constitué des organisations syndicales qui avaient obtenu au moins 10 % des votes des travailleurs syndiqués.





L’info consacre un dossier à l’hypertension artérielle, une ‘’tueuse silencieuse’’.





‘’L’hypertension artérielle n’entraîne souvent pas de symptômes mais elle est l’un des principaux facteurs de risques de maladies cardiovasculaires. Au Sénégal, une personne sur trois est hypertendue mais beaucoup ne connaissent pas leur statut’’, explique-t-il.





Libération annonce le démantèlement, par la Gendarmerie nationale, à Keur Massar (ouest), d’un ‘’vaste réseau de trafic et de distribution de faux médicaments’’.