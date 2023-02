Le Sommet de Dakar sur le financement des infrastructures et d'autres sujets à la Une

Revue de Presse

Le Sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique, les précisions de Macky Sall sur le Train express régional (TER) et le renvoi au 16 février du procès opposant le ministre Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor et leader de PASTEF sont au menu des quotidiens reçus vendredi à l’APS.





‘’Réalisation d’infrastructures de classe mondiale en Afrique, le continent veut maintenir la cadence’’, affiche Le Soleil.





Selon la publication, le chef de l’Etat, Macky Sall, lançant les travaux du deuxième Sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique, a fait ‘’un diagnostic d’un continent déficitaire en infrastructures avant de préconiser la poursuite des efforts dans la réalisation de routes, d’infrastructures aériennes et terrestres’’.





Le journal indique que ‘’le déficit infrastructurel coûte 2% de croissance au continent Africain’’. Le Soleil se fait écho des propos du chefs de l'Etat, qui affirme que ‘’le continent est en chantier, malgré les défis’’.





‘’Financement des infrastructures : Le plaidoyer de Macky Sall’’, titre Enquête.





Le journal mentionne qu’en marge des travaux de la première journée de cette rencontre, ‘’le président Macky Sall a dénoncé l’insuffisance de l’investissement mais assure les conditions de financement des pays africains’’.





En matière de financement des Infrastructures, ‘’Macky liste des goulots d’étranglement’’, selon L'AS.





Le chef de l’Etat a informé que ‘’parmi les goulots qui étranglent le développement des infrastructures en Afrique, il y a qu’elles sont mal financées en terme de taux d’intérêt et de délais de remboursement’’.





Des journaux ont mis l’accent sur la réaction du président Macky Sall à la polémique sur la supposée appartenance du Train express régional (TER) à la France, après la publication d’un article du Figaro.





‘’Polémique sur les infrastructures : les vérités de Macky à ses pourfendeurs’’, titre L’Obs.





Selon la publication, ‘’très en verve, le président Macky Sall a tenu à répondre hier aux détracteurs du régime. Il a craché ses vérités à ceux qui soutiennent que le Train express régional appartient à la France’’.





‘’Du haut de la tribune du deuxième Sommet sur le financement des infrastructures en Afrique, le président Sall souligne que ces genres de polémiques relèvent d’une autoflagellation permanentes sans lendemain et qui freine le développement de l’Afrique’’.





Selon Le Quotidien, ‘’Macky fait TER la polémique’’, déplorant ‘’un débat de bas-étage’’. ‘’Le TER est une propriété exclusive du Sénégal’’, assure le chef de l’Etat'', repris par le journal.





‘’Polémique sur le TER : Macky dit stop’’, affiche à la Une Bës Bi le journal, soulignant que le chef de l’Etat qui n’avait jusque-là pas pris la parole l’a fait hier en marge du Sommet sur le financement des infrastructures en Afrique ‘’avec un brin de désolation’’.





‘’Je vois une polémique surprenante. Un projet entièrement financé par l’Etat du Sénégal, en pleine propriété et qui a recruté une compagnie rompue à la tâche pour conduire dans la sécurité maximale des passagers’’, a déclaré Macky Sall dont les propos ont été rapportés par le journal.





WalfQuotidien aborde le procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye renvoyé au 16 février. Le leader de Pastef accusé de ‘’diffamation'' par le ministre du Tourisme ne s'est pas présenté au tribunal, hier, ce qui fait dire à Walf que ‘’Sonko drible son monde’’.





Et pour le journal, ‘’ça se corse pour le patriote en chef’’. ‘’En plus des délits de diffamation et injures publiques, on y a greffé le délit de faux et usage de faux. C’est son conseiller Me Ciré Clédor Ly qui en a fait l’annonce’’, précise Walf.





Selon Le Tribunal, ‘’le délit de faux risque d’être fatal à Sonko’’. ‘’Le leader de PASTEF qui a brillé par son absence au procès qui l’oppose au ministre Mame Mbaye Niang, pour n’avoir reçu de convocation selon ses avocats, encourt l’invalidation pour 2024 si jamais, il est condamné pour délit de faux et usage de faux contenu dans la citation directe’’, écrit le journal.