Les chiffres de la pauvreté à la Une des quotidiens

Revue de Presse

Les chiffres de la pauvreté au Sénégal révélés par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) sont largement commentés par les quotidiens reçus mardi à l’APS.

Selon Walfadjri, ‘’La pauvreté gagne du terrain au Sénégal’’.

’’Alors que le gouvernement s’enorgueillit d’un +Sénégal émergent+, la majorité de la population se considère comme étant pauvre. Une étude de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) montre que le nombre de pauvres a augmenté au Sénégal (5 832 008 en 2011 contre 6 032 379 en 2018). Pire, 50,9 % des sénégalais se +considèrent comme pauvres+’’, écrit Walf.





Le nombre de pauvres a augmenté entre 2011 et 2018 au Sénégal, passant de 5, 8 millions à plus 6 millions alors que le taux de pauvreté monétaire a enregistré une baisse de cinq points sur la même période, a-t-on appris de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), lundi.





Le taux de pauvreté monétaire est estimé à 37,8% entre 2018 et 2019, soit une baisse du niveau de pauvreté de cinq points par rapport à 2011 (42,8%). Malgré cette baisse du taux de pauvreté, le nombre de pauvres a augmenté au Sénégal (5 832 008 en 2011 contre 6 032 379 en 2018), a indiqué la structure dans les résultats d’une enquête rendus publics le même jour.

L’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM) a, dans le même temps, révélé que la pauvreté était, sur la même période, davantage accentuée en milieu rural (53,6% contre 19,8% pour le milieu urbain) où il ressort une baisse plus importante du niveau de pauvreté par rapport à 2011 (5,2 points contre 2,1 points pour le milieu urbain).

Les résultats de l’enquête ont également fait ressortir que le taux d’extrême pauvreté était passé de 12,2% à 6,8% entre 2011 et 2018.

Le Sénégal a réalisé, sur l’initiative de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), une enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM) financée par la Banque mondiale (BM).

L’EHCVM est une des composantes principales du programme d’harmonisation et de modernisation des enquêtes sur les conditions de vie (PHMECV) dont l’objectif est de renforcer les capacités des Etats membres de l’union dans la conception, la mise en œuvre, le traitement et l’analyse des données d’enquêtes pour l’évaluation de la pauvreté, a rappelé l’ANSD.

’’Conditions de vie au Sénégal, les pauvres en hausse’’, affiche à la Une Le Quotidien.

’’Le nombre de pauvres au Sénégal, malgré le recul du niveau de la pauvreté monétaire de 5 points de pourcentage, est passé de 5 millions 832 mille 008 en 2011 à 6 millions 032 mille 379 en 2018, soit une hausse de plus 200 mille individus’’, écrit le journal.

Il précise que ‘’c’est du moins ce qui ressort du tout dernier rapport final de l’Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (Ehcvm) de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd)’’.

’’Plus de 6 millions de pauvres au Sénégal’’, affiche à la Une le quotidien Kritik, relevant qu’avec un taux de pauvreté de 65,7%, la région de Sédhiou ‘’remporte le trophée’’.

Sud Quotidien note que ‘’le nombre de pauvres passe à 5, 8 millions à plus de 6 millions’’.

Selon Vox Populi, ‘’le taux de pauvreté baisse, le nombre de pauvres augmente. Sédhiou est la région la plus frappée par la pauvreté, Dakar, la moins touchée’’.

L’Info souligne que ‘’d’après une enquête de l’ANSD, la pauvreté est en hausse au Sénégal’’. Et le journal de noter que ‘’l’insécurité alimentaire est une réalité au Sénégal particulièrement à Kolda, Kédougou, Séddhiou, Tamba et Matam’’.

D’après le rapport final, des disparités sont notées sur le niveau de pauvreté selon le milieu de résidence, souligne Lii quotidien, ajoutant que l’analyse montre que les ménages du monde rural sont plus exposés au phénomène de pauvreté que ceux du milieu urbain.

Le journal L’As relève que ‘’dans son étude (….) l’ ANSD a fait le profilage de la pauvreté lui permettant d’identifier et de caractériser les pauvres. Il s’agit de la taille du ménage, du sexe, de l’âge et de la situation matrimoniale’’.

’’Sous ce rapport, les enquêteurs ont conclu que les ménages dirigés par des femmes sont moins pauvres que ceux dirigés par les hommes’’, ajoute la publication.

Alors que les chiffres de la Covid-19 sont sur une tendance baissière depuis plusieurs semaines, le quotidien Enquête prévient que ‘’le Sénégal n’est pas à l’abri d’une nouvelle vague’’.

’’Le Sénégal n’est pas épargné par une nouvelle poussée épidémique. Cette précision est du directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS). Le docteur Alioune Badara Ly faisait, lundi, l’évolution de la pandémie dans le pays’’.

Dans un entretien avec L’Observateur, Dr Alpha Amadou Sall, administrateur général de l’Institut Pasteur de Dakar, soutient qu’’’Il ne faut pas exclure une 4e vague de coronavirus. Il faut préparer le scénario où la Covid-19 pourrait devenir une endémie’’.

Dans le quotidien Le Soleil, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) souligne que ‘’le Sénégal est un exemple pour la justice internationale’’. Karim Khan était en visite au Sénégal où il a été reçu par le président Macky Sall.