Les Conséquences des élections locales à la Une

Revue de Presse

Les quotidiens parvenus jeudi à l’APS continuent de commenter les résultats des élections locales de dimanche et leur impact sur la composition du paysage politique.

‘’L’opposition (…) est en train d’émerger de sa torpeur pour contester le pouvoir sans partage de Macky Sall’’, écrit Sud Quotidien.





Il fait remarquer que ‘’la résistance à la gouvernance politico-économique de Macky Sall n’est pas le fait des partis d’opposition classiques mais bien celle de jeunes loups aux dents longues, qui sont [en train] de recomposer le paysage politique’’.





‘’Après la victoire d’Ahmed Aïdara à la mairie de Guédiawaye, les membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar lui promettent l’enfer’’, lit-on dans Grand’Place.





‘’Ils (M. Aïdara et ses colistiers élus) auront une opposition municipale de taille’’, avertit Abdou Khafor Touré, l’un des responsables de la coalition de la majorité présidentielle.





Benno Bokk Yaakaar a fait élire 37 conseillers municipaux, contre 39 pour Yewwi Askan Wi, les 10 sièges restants revenant à d’autres listes, note Grand’Place, citant Racine Talla, après la défaite d’Aliou Sall, le maire sortant de Guédiawaye, à l’élection du conseil de ville.





En raison de son cumul de candidatures à la mairie de ville de Dakar et à la présidence du conseil municipal de Mermoz, Barthélémy Dias se chargera, avec les autres conseillers élus, de désigner l’édile de Mermoz Sacré-Cœur, selon Source A.

La réforme du code électoral instituant l’élection du maire au suffrage universel n’a pas prévu ce cas de figure, relève-t-il.





Barthélémy Dias, élu maire de Dakar et de Mermoz Sacré-Cœur en même temps, va céder le second fauteuil à un élu, ajoute Source A.

‘’Le pouvoir (…) a obtenu plus de collectivités territoriales [que l’opposition]. Mais (…) que vaut cette victoire si la mouvance présidentielle a perdu les villes et les communes les plus significatives, les plus symboliques, au plan démocratique, politique, économique et religieux ?’’ se demande L’info.





Le journal fait allusion à la défaite de Benno Bokk Yaakaar à l’élection des conseils de ville de Dakar, de Guédiawaye, de Thiès, des conseils municipaux de Ziguinchor, Kaolack, etc.

Selon Tribune, le président du conseil départemental de Mbacké, réélu dimanche, demande au maire de Touba, Abdoul Ahad Kâ, de démissionner en tenant compte de la popularité des bulletins blancs lors du vote.





Une seule liste est entrée en lice pour l’élection du conseil municipal de cette ville, capitale de la confrérie musulmane des mourides. Le maire de Touba a été réélu avec quelque 11.000 voix, et environ 39.000 électeurs ont opté pour le bulletin blanc.

‘’Pour le président du conseil départemental de Mbacké, c’est un signal très fort lancé à l’équipe municipale et aux chefs religieux’’, commente Tribune.

Le Témoin Quotidien, tirant le bilan des élections locales, estime que ‘’le PDS n’est plus que l’ombre de lui-même’’. Aux élections municipales de 2014, le parti d’Abdoulaye Wade était majoritaire dans 107 collectivités territoriales, il n’en contrôle que 27 depuis le scrutin de dimanche, selon Le Témoin Quotidien.





Libération annonce que le parquet de Pikine-Guédiawaye a demandé le placement sous mandat de dépôt de Dieynaba Ndiaye, une militante de la coalition d’opposition Gueum Sa Bopp.





La raison invoquée : sa responsabilité présumée du jet de cocktail Molotov qui a grièvement blessé deux personnes à Keur Massar.





Le parquet a demandé qu’une information judiciaire soit ouverte à son sujet pour incendie volontaire, menace de mort, etc.





Les personnes brûlées par le jet de cocktail Molotov survenu lors d’un meeting en vue des élections locales se font soigner dans les services de soins intensifs, selon Libération.