Les Décès de grandes figures à la Une

Revue de Presse

Les quotidiens reçus lundi à l’APS reviennent sur les décès de grandes figures de la société sénégalaise, la célébration de la fête de tabaski et l’évolution de la maladie à coronavirus, entre autres sujets.

L’As met en exergue le décès de 6 icônes dont le Khalife générale de Madina Baye, le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), Mansour Kama, et l’ancienne journaliste Reine Marie Faye.

Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass, le khalife général de Médina Baye, dans la commune de Kaolack (centre), est décédé dimanche soir à Dakar, à l’âge de 88 ans, des suites d’une courte maladie. Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass, surnommé Papa Cheikh par les disciples, était le quatrième khalife de cette cité musulmane où vivent de nombreux fidèles de la tidjaniya, à Kaolack. Il avait succédé à Cheikh Ahmad Dame Ibrahima Niass, en 2010.

Mansour Kama, président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), est décédé ce dimanche à Dakar, des suites d’une longue maladie, ont rapporté plusieurs médias. Membre influent du patronat sénégalais, Kama a notamment été président du Conseil d’administration de la Sénégalaise des eaux (SDE), l’ancienne société en charge de la distribution de l’eau dans les zones urbaines du pays.

Pour le journal L’AS, c’est ‘’(un) VSD (vendredi, samedi et dimanche) de tabaski macabre au Sénégal’’.

‘’La communauté musulmane est en deuil, le Khalife générale de Madina Baye n’est plus !’’, dit Sud Quotidien.

Selon Vox Populi, ‘’Médina Baye perd son +papeu Cheikh’’.

Parlant des décès de Mansour Kama et du Khalife de Médina, Enquête affiche à sa Une : ‘’La faucheuse s’enhardit’’. ‘’Serigne Papa Malick Sy puis Babacar Touré, hier, Mansour Kama et Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass : la mort frappe par le haut’’, dit le journal.

Evoquant les décès de Reine Marie Faye et de Kama, le quotidien Kritik souligne que ‘’la presse et le patronat sont en deuil’’. La publication signale que Gora Ngom de Khelcom Bâches et Alioune Badiane, ancien directeur des programmes d’ONU-Habitat ont été également rappelés à Dieu.

Avec la disparition de Mansour Kama, Wa Grand-Place note que ‘’l’icône du privé national s’est éteinte’’. ‘’Le Sénégal vient de perdre un fils qui a apporté sa pierre dans la consolidation d’un secteur privé national compétitif’’, écrit le journal.

Le Soleil revient sur la célébration de la fête de tabaski en cette période de Covid-19 et souligne que ‘’les religieux font le procès de l’Homme’’. De son côté, le chef de l’Etat ‘’invite les jeunes à préserver les personnes âgées’’.

Le président de la République a exhorté vendredi ses compatriotes à respecter les gestes barrières contre le Covid-19 et a demandé aux jeunes d’aider à la protection des personnes âgées contre la maladie à coronavirus.

Libération met en exergue l’évolution de la maladie à coronavirus et relève que le bilan passe à 209 morts.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a recensé dimanche 60 nouvelles contaminations de coronavirus en 24 heures, portant à 10 344 le nombre de personnes ayant contracté le virus depuis son apparition dans le pays, le 2 mars.

A ce jour, 3296 personnes infectées par le virus sont en observation dans les différents centres et lieux de prise en charge dédiés à la maladie. Parmi ces patients, 39 sont encore en réanimation. Le nombre de décès liés au virus est de 209, selon les données du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Le Quotidien s’intéresse à la démolition du marché Sandaga et titre ‘’La fin d’une histoire’’.

’’Agé de plus de 87 ans, le mythique marché de Sandaga a été réduit dimanche en poussière après le passage des bulldozers. Comme promis, les autorités ont procédé à la déconstruction de ce célèbre marché de Dakar dont la construction va prendre 24 mois avec un budget prévisionnel de 70 milliards de francs CFA. C’est la fin d’une histoire’’, écrit le journal.