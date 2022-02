Les journaux célèbrent la qualification des Lions en finale de la Can

Revue de Presse

La quasi-totalité des journaux sénégalais, parus jeudi, ont mis en exergue, la qualification des Lions à la finale de la Can 2021, après leur victoire en demi-finale mercredi soir contre le Burkina Faso (3-1) au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé (Cameroun).

‘’Demi-finale Can Cameroun 2021 : Sénégal-Burkina Faso (3-1)’’ mentionne le Soleil. ‘’Sadio en taille patron. Une maitrise collective qui a dérouté les Etalons, un mental retrouvé’’, commente la publication

‘’CAN 2021 : Ils ont étalé les Etalons (3-1)’’ titre Vox Populi pour saluer la victoire du Sénégal contre le Burkina Faso en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations.

‘’Les Lions en finale, liesse au Sénégal…jusque devant les grilles du Palais où Macky sort jubiler avec les supporters’’, rapporte le journal qui a également donné la parole au ministre des Sports, Matar Ba, à l’ancien double ballon d’or Africain, El Hadji Ousseynou Diouf et au milieu de terrain, Cheikhou Kouyaté.

De son côté Sud Quotidien affiche en Une : ‘’1/2 finale CAN Cameroun 2021 : Sénégal-Burkina Faso (3-1), les Lions, en finale !’’.

Le quotidien donne la parole à des joueurs de l’équipe nationale et à des membres de la délégation officielle après la victoire sénégalaise.

‘’On est venu pour gagner une finale’’, insiste Aliou Cissé entraineur des Lions, là où Sadio Mané, donné homme du match déclare : ‘’mentalement, on a répondu présent’’ et Matar Bâ, ministre des Sport d’enchainer : ‘’c’est une victoire méritée et cela confirme le classement FIFA’’.

‘’CAN 2021 : Le Sénégal étale le Burkina Faso (3-1). Les Lions en finale’’, est le titre phare du journal l’AS qui est revenu sur la réaction du président de la République, lequel, en saluant cette qualification, a déclaré : ‘’Notre victoire est nette et écrasante’’.

Pour Source A, le Burkina Faso est tombé sous la dictée de Sadio Mané, sociétaire de Liverpool (élite Anglaise), déclaré homme du match et auteur du troisième but des Lions.

‘’Sereins, tout au long du match, combatifs, tactiquement disciplinés, très conquérants, les Lions bouffent les étalons dans la forêt camerounaise, sous la dictée de +Dieu Mané’’, commente la publication.

‘’Les Lions qualifiés en finale de la CAN 2021 : Conquérants !’’ s’exclame Enquête avant d’ajouter ‘’des Lions entreprenants et solide ont étouffer hier des Etalons combatifs’’.

Le Journal aussi s’attarde sur les réactions de certains joueurs après leur victoire.

‘’Aller en finale sans gagner serait zéro’’, estime Sadio Mané, là où Cheikhou Kouyaté indique :’’gagner cette CAN est une promesse faite au peuple, il y a deux ans…’’.

Cette qualification des Lions est aussi à la Une du journal l’Info qui écrit : ‘’Les Lions plus forts que les Etalons ; Le Sénégal en finale’’.

Stades le quotidien du Sport note pour sa part : ‘’CAN 2021 : Burkina balayé 1-3. Les Lions foncent sur le titre rêvé !’’. Et de son côté Record indique :’’ Burkina Faso-Sénégal 1-3 : les Lions bouffent les Etalons…et attendent Egypte ou Cameroun’’.

‘’Homme du match de la demi-finale : Mané’s Magic !’’ s’exclame le Quotidien commentant les exploits du joueur.

Les perturbations dans le milieu scolaire font aussi la Une de certains journaux dont Tribune qui titre : ‘’face à de nombreuses menaces sur le terrain des revendications : le danger plane sur la tête des élèves’’. Sur cette question, le gouvernement rencontre les acteurs du secteur ce jeudi à Dakar.

Sur la politique la décision du président de la République, Macky Sall, en Conseil des ministres mercredi de fixer la date des prochaines élections législative est à la Une de certains journaux.

‘’Législatives : Macky pile dans les détails’’ écrit WalfQuotidien qui est aussi revenu sur le Coup d’Etat avorté à Bissau en mentionnant : ‘’lendemain de putsch avorté : la Guinée Bissau ramasse 11 cadavres’’.

‘’Elections législatives, le scrutin fixé au 31 juillet 2022’’ titre Kritik qui s’est aussi intéressé à la défaite à Guédiawaye du président de l’Association des maires du Sénégal (AMS). ‘’Guédiawaye : Quel avenir politique pour Aliou Sall’’ s’interroge Kritik.

Quelques quotidiens ont pour leur part, relaté la réunion du secrétariat de l’Alliance pour le République (ARP, pouvoir), tenue après les élections locales du 23 janvier dernier.

‘’Secrétariat exécutif de l’APR : Macky dope le moral de ses troupe’’, barre la Une du journal Les Echos et sur le même sujet, l’Observateur note : ‘’Secrétariat exécutif national : les détails de la réunion de Macky Sall avec son Parti’’.