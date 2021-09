Les prix des denrées et la situation en Guinée au menu

Revue de Presse

Ce mardi, la presse quotidienne s’intéresse à divers sujets de l’actualité nationale dont la question de l’application des nouveaux tarifs des produits de base et la situation en Guinée restent les plus en vue.

Le Soleil informe que l’Etat sénégalais a décidé de sévir contre les commerçants qui refusent d’appliquer les nouveaux prix des denrées de base. Selon le quotidien national, une trentaine de commerçants ont déjà été ‘’épinglés’’. Il signale que ‘’quatre cent quatre-vingt boutiques’’ ont été inspectées.

En effet, si l’on en croit WalfQuotidien, ‘’le respect de l’arrêté des autorités du Commerce en ce qui concerne l’application des nouveaux prix des denrées par les distributeurs n’est pas totalement effectif’’. Relevant qu’il y a ‘’un jeu de cache-cache entre boutiquiers et agents du ministère du Commerce’’, le journal note que les ‘’visites inopinées’’ des contrôleurs n’y font rien.

Cette situation fait qu’‘’une instabilité des prix [est] toujours notée sur le marché’’, constate Sud Quotidien.

De son côté, l’Info indique que malgré leur adhésion à l’homologation des prix de certaines denrées, les commerçants ‘’sollicitent un délai’’ avant l’application des nouveaux tarifs, afin de pouvoir écouler leurs stocks de marchandises.

Evoquant la lutte contre les inondations, Le Quotidien informe que le président de la République, Macky Sall, ‘’veut comprendre l’utilisation des 767 milliards du PDGI’’, le Programme décennal de gestion des inondations (PDGI). ‘’Gestion de la lutte contre les inondations, Macky plonge dans la marre’’, titre le journal, signalant qu’il a chargé l’Inspection générale d’Etat (IGE) de ‘’faire la lumière’’ sur ce dossier.

Selon ce quotidien, le président de la République, qui en a fait l’annonce mercredi dernier en Conseil des ministres, ‘’ne semble pas satisfait de la mise en œuvre’’ de ce programme.

La presse quotidienne continue toujours de se préoccuper de la situation en Guinée, où le pouvoir du président Alpha Condé a été renversé dimanche par les Forces spéciales de son pays dirigées par le colonel Mamady Doumbouya.

L’Observateur fait une ‘’immersion au cœur de la junte’’ et livre ‘’les grands secrets de la capture de Condé’’.

‘’Les putschistes abattent leurs cartes’’, titre pour sa part L’As, relevant que le nouvel homme fort de Conakry ‘’promet un gouvernement d’’’union’’. Le journal ajoute que ‘’les dignitaires de l’ancien régime [sont] interdits de sortie du territoire et sommés de restituer leurs véhicules’’.

Vox Populi indique que ‘’malgré les pressions, les putschistes confortent leur assiste’’.

Sud Quotidien relève que ‘’le dénominateur commun’’ entre l’ancien président burkinabè Blaisé Compaoré et le président Alpha Condé, ‘’reste l’autoritarisme comme mode de gouvernance et le troisième mandat comme la goutte de trop qui aurait précipité leur chute’’.

Enquête remarque que ce sont les chefs des forces spéciales qui ont ‘’mené des coups de force’’ en Guinée et au Mali et ‘’se sont imposés à la tête de la transition’’ dans ces deux pays.





Selon le journal, ‘’cette immixtion des forces spéciales créées pour lutter contre le terrorisme et le grand banditisme, change la donne en Afrique, dans la mesure où ces troupes d’élite mieux entrainées, mieux équipées et très disciplinées s’adjugent un pouvoir susceptible de remettre en cause l’ordre démocratique et républicain, au gré des ambitions de leurs chefs’’.