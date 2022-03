Les quotidiens donnent un large écho du plaidoyer de Macky Sall au Forum Mondial de l'Eau

Revue de Presse

Le plaidoyer de Macky Sall à l’ouverture de la neuvième édition du Forum mondial de l’eau, lundi, à Diamniadio (ouest), est le sujet le plus commenté par les quotidiens reçus mardi à l’APS.

Cette rencontre internationale de six jours (21-26 mars) se tient à une trentaine de kilomètres à l’est de Dakar, en présence de milliers de personnes venues de nombreux pays.

‘’La sécurité de l’eau pour la paix et le développement’’ est le thème des travaux auxquels ont pris part le président sénégalais, Macky Sall, ses homologues du Congo, Denis Sassou-Nguesso, de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, d’Ethiopie, Sahle-Work Zewde. La vice-présidente de la Gambie, Isatou Touray, le président de la Banque mondiale, David Malpass, et d’autres personnalités y participent.





S’exprimant au premier jour de la rencontre, ‘’Macky Sall a lancé un message pour un apaisement des tensions liées à l’eau’’, rapporte Le Soleil.

L’hôte du forum international a tenu à ‘’sonner l’alerte sur les risques de conflit liés à l’eau’’, lit-on dans L’Observateur.

Le musicien Youssou N’Dour, ministre, conseiller de Macky Sall et ambassadeur du Forum mondial de l’eau, attend de cette rencontre qu’elle donne lieu à ‘’de grandes décisions [permettant] de sortir des sentiers battus et de garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement aux populations (…) démunies’’, ajoute L’Observateur.

L’As relaye l’appel lancé par Macky Sall aux pays membres du G20 à se préoccuper davantage des ‘’problématiques’’ liées à l’eau.

Il évoque aussi l’invitation faite aux 20 pays les plus développés du monde à admettre l’Union africaine au sein de leur association.

‘’Le moment est venu pour qu’une instance comme le G20 prête attention aux problématiques liées à l’eau, à l’image de ce que fait la Banque mondiale depuis des années’’, rapporte Le Quotidien, citant le président sénégalais.

Le président du Conseil mondial de l’eau, qui prend part au forum, a dénoncé les ‘’inégalités’’ liées à l’eau, selon EnQuête.

‘’Face aux sommités mondiales venues des quatre coins du globe, le président de la République, Macky Sall, a alerté la communauté internationale sur la situation de l’eau’’, fait remarquer L’info.

‘’Le G20 sommé par le président de l’UA (le président en exercice de l’Union africaine, Macky Sall) de prendre en compte les questions liées à l’eau’’, titre Sud Quotidien.

Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, organise un ‘’contre-sommet’’ de l’eau dans la capitale sénégalaise, selon WalfQuotidien. Le Forum mondial de l’eau, ‘’c’est l’affaire des villes, pas de l’Etat’’, écrit le même journal, citant M. Dias.





Un ‘’procès de révélations’’

Les quotidiens continuent d’évoquer le ‘’rebondissement’’ de l’affaire judiciaire entre le député Ousmane Sonko et Adji Sarr. Du nom de la jeune dame qui, depuis un an, accuse le maire de Ziguinchor (sud) de ‘’viols répétés’’.

Rangé dans les tiroirs après de violentes manifestations à l’origine de la mort d’une dizaine de personnes en février-mars 2021, le dossier a été dépoussiéré.





La propriétaire du salon de massage où se seraient déroulés les faits présumés de viol sera auditionnée ce mardi, en même temps que son conjoint, par le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Dakar, selon Bés Bi Le Jour.

‘’Elle a tout perdu. Son anonymat, sa bonne réputation et, surtout, son business’’, commente Le Vrai Journal, parlant de Ndèye Khady Ndiaye, la propriétaire du salon de massage.

Sa convocation devant le juge est le ‘’premier épisode’’ d’un ‘’procès de révélations’’, selon Tribune.





Selon Vox Populi, l’Etat du Sénégal a signé un contrat de concession avec la société Meridiam, à laquelle il confie l’acquisition, la gestion et la maintenance du ‘’matériel roulant’’ du BRT, le Bus Rapid Transit en construction à Dakar pour assurer le transport des passagers dans la capitale sénégalaise.





Le marché public octroyé à la société Meridiam s’élève à 88 milliards de francs CFA, selon Vox Populi.

Libération révèle un présumé scandale de détournement de 990 millions de francs CFA à la Sonatel.





Selon le journal, deux employés de la société de télécommunications ont été arrêtées à la suite d’une enquête menée sur cette affaire.





Le Témoin Quotidien annonce l’arrestation de trois personnes mises en cause dans cette affaire.

Deux employées de la Sonatel et leur receleur ont été inculpés pour les faits d’association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, recel, selon le même journal.