Les quotidiens préoccupés par la Covid -19

Revue de Presse

La troisième vague de Covid-19 est une des préoccupations des quotidiens reçus vendredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

’’Attention, il y a danger’’, estime Source A au vu de l’augmentation des cas de Covid-19. ‘’Il est temps, écrit la publication, que le ministère de la Santé adopte une nouvelle stratégie de lutte pour mieux endiguer la maladie qui continue de gagner de plus en plus du terrain au Sénégal’’.

Pour le journal Le Quotidien, ‘’il n’y a plus besoin d’utiliser des figures de style pour admettre que la troisième vague est arrivée’’.





L’Observateur signale que ‘’tous les lits de réanimation sont occupés’’ dans les hôpitaux de Fann, Dalal Jam et Principal.

Le journal Kritik relève que ‘’pour la deuxième journée consécutive, les chiffres indiquent toujours une situation alarmante’’.





Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé jeudi avoir recensé 354 cas positifs de Covid-19 et un décès. Le nombre de contaminations signalées la veille s’élevait déjà à 356.

De son côté, Walfadjri redoute une ’’saturation dans les hôpitaux’’.





‘’Même si la Directrice des établissements de santé publique, Dr Fatou Mbaye Sylla tente de rassurer en affirmant que toutes les mesures sont prises pour faire face à cette hausse subite des cas graves et nouvelles contaminations, des spécialistes craignent tout de même des blocages dans les hôpitaux’’, avertit le journal.

Le Témoin présente ‘’les stratégies avancées’’ du ministère de la Santé pour ‘’faire éviter une phase critique de la maladie’’.





La tutelle qui a procédé à une commande de 35 centrales d’oxygène pour une meilleure prise en charge des cas graves a également annoncé ‘’une rencontre pédagogique’’ avec la population ‘’pour pouvoir freiner cette évolution préoccupante de la maladie’’, selon le journal.

Dans Libération, Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, soutient que ‘’la troisième vague ne cesse de s’étendre de façon accélérée et gagne du terrain’’.

Vox Populi met en exergue le rapport annuel de la Direction des statistiques du travail et des études et affiche à la Une : ‘’Comptes et mécomptes des statistiques du travail en 2020’’.

’’1 580 établissements ouverts, 8 180 emplois générés, 233 établissements fermés, 1 662 emplois perdus’’, rapporte la publication.

A propos de ce rapport, L’As titre : ‘’Les chiffres effarants d’une année covidée’’.

Sud Quotidien note que l’Assemblée nationale a posé, jeudi, l’acte 1 de l’adoption du projet de modification du Code électoral.

Réunis en session plénière, les députés ont validé l’ouverture de la session extraordinaire convoquée par le président de la République en vue de l’examen du projet de loi portant Code électoral.

Selon Sud, ‘’la prochaine étape sera (…) la réunion de la conférence des présidents qui va fixer le calendrier des travaux en commissions et en séance plénière’’.

Le journal L’Info annonce que le texte va passer en commission technique, dés samedi, et sera soumis à la plénière, le lundi 12 juillet.

Selon Enquête, ‘’le groupe Liberté et Démocratie dénonce un manque de respect et va voter contre’’.

Le Soleil ouvre ses colonnes au grand reporter sportif Abdoulaye Diaw, qui sera honoré à travers un ‘’Sargal’’ en différents actes. La route qui passe devant le stade Demba Diop portera désormais son nom. Samedi, le chroniqueur sportif à GFM, ancien de la RTS, sera honoré au CICES ‘’pour les services qu’il a rendus au sport sénégalais’’.