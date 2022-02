Les Récompenses des Lions à la Une

Revue de Presse

‘’Macky Sall gâte les Lions’’, titrent à l’unisson L’info, Sud Quotidien, L’As, Le Soleil, Les Echos et Le Témoin Quotidien à la suite des récompenses promises par le chef de l’Etat à l’équipe nationale senior vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football.





Le président de la République a décidé d’offrir une prime spéciale de 50 millions de francs CFA et deux terrains à chacun des joueurs de la sélection sénégalaise qui a remporté la CAN, dimanche dernier.





Les membres de la délégation officielle du Sénégal à la compétition africaine vont bénéficier également de ces récompenses, soit 52 personnes au total.

Il les a distingués dans les ordres nationaux, l’Ordre national du lion pour la plupart d’entre eux, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée mardi au palais de la République.

‘’L’immense joie qui s’est emparée du pays est tout simplement admirable. Joie de voie cette coupe tant désirée arriver enfin au pays (…) Plus de cinquante ans qu’on la convoitait, lui faisait les yeux doux…’’ écrit Le Témoin Quotidien.





‘’Le hic, c’est qu’au moment où les Lions millionnaires reçoivent chacun près de 150 millions en numéraires et en propriétés, l’Etat peine à [respecter] les accords qu’il a signés avec les enseignants et bloque tout notre système éducatif’’, fait remarquer Le Quotidien.





Vox Populi estime que ‘’le président de la République a honoré les champions d’Afrique à la hauteur de leurs performances’’.

Une ‘’pluie de cadeaux’’ est tombée sur la tête des Lions, note Bés Bi Le Jour, ajoutant que les joueurs de l’équipe nationale sont ‘’heureux comme Aïcha’’, dont la photo ‘’a fait le tour du monde’’.





‘’La petite Aïcha Fadé, âgée de cinq ans, a frappé les esprits (…) depuis les Etats-Unis où elle vit avec ses parents. Elle est réclamée par la Fédération sénégalaise de football pour [avoir été] un supporter sans égal’’, lit-on dans le même journal.





‘’Macky Sall s’est montré très généreux envers les Lions, les membres du staff technique et de la délégation officielle qui étaient partis au Cameroun pour la conquête’’ de la CAN’’, commente Source A.

Une ‘’pluie de récompenses pour les héros’’, écrit Le Soleil. ‘’Des récompenses à la dimension de leurs grosses performances’’, souligne-t-il.





‘’C’est l’apothéose !’’





Tribune déduit de l’unité nationale scellée autour des Lions que ‘’le Sénégal peut réussir’’ si ses citoyens font preuve de solidarité les uns envers les autres. ‘’Que faisons-nous dans nos actes de tous les jours pour (…) remporter la bataille du développement ?’’ se demande le même journal.





‘’C’est l’apothéose !’’ s’exclame Libération, ajoutant que ‘’les Lions ont été fêtés hier par la nation (…) entière’’. ‘’Les poulains d’Aliou Cissé, auréolés de la médaille d’or continentale de football au Cameroun, ont eu droit à tous les honneurs’’, poursuit le même journal.

Pour la joie que procure le trophée de la CAN, l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus demande au chef de l’Etat d’accorder ‘’une grâce présidentielle spéciale’’ à 1.000 personnes vivant dans les 37 prisons du pays, selon EnQuête et Tribune.





WalfQuotidien affirme que ‘’l’image d’un Macky Sall entouré de ses plus féroces opposants a fait le tour du monde et de la toile (Internet)’’. ‘’Elle est belle et contraste avec ce qui se passe dans une sous-région où les coups d’Etat sont devenus comme monnaie courante’’, ajoute-t-il.





La CAN remportée, Macky Sall rêve maintenant d’une demi-finale des Lions à la Coupe du monde de cette année, selon L’Observateur. C’est l’objectif qu’il demande à l’équipe nationale senior de football de poursuivre, ‘’l’appétit [venant] en mangeant’’, écrit le journal.

‘’La joie et la décompression se lisaient sur le visage du chef de l’Etat, qui a pleinement savouré le sacre’’, commente L’As.