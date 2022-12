Les sujets économiques, l'affaire Adji Sarr-Sonko et le mondial tiennent la vedette

Revue de Presse

Les quotidiens parvenus jeudi à l’APS se sont notamment intéressés aux questions économiques et sociales, au dossier judiciaire concernant l'opposant Ousmane Sonko et la jeune dame Adji Sarr, et à la participation des Lions du Sénégal à la Coupe du monde de football.





‘’Le fisc est dans une méchante humeur’’, écrit WalfQuotidien à la suite d’entretiens avec des chefs d’entreprise, selon lesquels ‘’l’administration fiscale est en train de taper fort dans les banques, les assurances, les mines et même… dans la presse’’.





‘’Les entreprises saignées à blanc’’, titre le journal, ajoutant que ‘’des entrepreneurs dénoncent un braquage fiscal organisé’’.





L’Observateur, lui, pense que ‘’le chef de l’Etat tient à (…) la baisse du coût du loyer’’, car Macky Sall a décidé de faire voter une loi dans ce sens, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier prochain.





‘’L’engagement pris de manière solennelle a pris l’allure d’un serment. Et le chef de l’Etat (…) compte bien respecter sa parole’’, commente le journal.





Malgré le vote d’une loi en 2014 en vue de la baisse des prix du loyer, se loger devient de plus en plus cher au Sénégal.





Libération dévoile les ‘’magouilles’’ de certains dirigeants de sociétés nationales, à la suite de la publication d’audits menés en 2020 et 2021 par l’Autorité de régulation des marchés publics.





Au Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, ‘’Moussa Sow préside en toute illégalité la commission des marchés et choisit ‘ses’ entreprises’’ pour passer des marchés publics, lit-on dans le journal.





‘’Le cabinet Atépa bénéficie d’un gré à gré troublant de 715 millions de francs CFA. La Poste : Abdoulaye Bibi Baldé cache les documents comptables et financiers aux auditeurs. Ville de Dakar : Soham Wardini au cœur d’une nébuleuse de 2,379 milliards de francs CFA…’’ affirme Libération.





Selon le journal, les auditeurs de l’ARMP ont adressé, en revanche, la mention ‘’très satisfaisant’’ aux directeurs généraux de l’Ageroute, l’agence publique chargée de la gestion des routes, et de l’Agence de développement municipal, pour leur respect des règles de passation des marchés publics.





La Pharmacie nationale d’approvisionnement et le ministère de l’Education nationale ont été épinglés pour non-respect du Code des marchés publics, selon EnQuête.





Les quotidiens annoncent une ‘’confrontation’’ entre le maire de Ziguinchor (sud), Ousmane Sonko, et Adji Sarr, la jeune dame qui l’accuse de viol.





‘’Les deux protagonistes se retrouvent devant le juge, le 6 décembre’’, note Le Quotidien.





Il affirme que ‘’cette confrontation devrait décider du sort de cette affaire qui tient en haleine le pays depuis plusieurs mois’’.





‘’Après cette étape, les auditions des témoins vont avoir lieu, si le magistrat [chargé de l’instruction du dossier] les juge nécessaires’’, explique Source A.





Kritik’ espère que le ‘’face-à-face’’ d’Ousmane Sonko avec la plaignante sera ‘’le bout du tunnel pour une affaire qui a tenu en haleine le pays depuis [près de] deux ans’’.





‘’Toutes les parties de l’affaire ne cessent d’affirmer leur volonté d’en finir une bonne fois’’, écrit L’info en posant la question de savoir si on va vers un ‘’dénouement’’ de l’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko.





Il rappelle que l’opposant et ancien député nie les faits dont il est accusé et soutient être la cible d’un ‘’complot’’ tramé par ses adversaires politiques.





‘’Décès du sergent Fulbert Sambou : le parquet de Dakar écarte la thèse de la violence’’, lit-on dans Sud Quotidien.





Il ajoute, en citant le procureur de la République : ‘’Le certificat de genre de mort établi (…) atteste que l’examen du corps ne distingue pas de signe traumatique ou de traces de violences.’’





‘’Son état de décomposition avancé ne permet pas d’établir les causes exactes du décès, encore moins l’autopsie souhaitée par les enquêteurs’’, ajoute Sud Quotidien sur la base d’un communiqué du procureur Amady Diouf.





Le militant des droits de l’homme Alioune Tine déclare dans le même journal que ‘’l’absence d’autopsie n’aide pas à l’éclatement de la vérité’’.





Pour rappel, le corps de Fulbert Sambou a été retrouvé en mer plusieurs jours après que cet agent de la direction des renseignements militaires a été porté disparu.





Le Soleil est préoccupé par le suivi du traitement médical des enfants vivant avec le sida.





‘’Parmi les personnes vivant avec le VIH figurent des enfants. Malheureusement, depuis quarante ans que le monde fait face à la pandémie de sida, on fait peu de cas de cette couche de la population’’, constate le journal.





Une partie des quotidiens tire le bilan de la phase des poules de la Coupe du monde.





‘’Si le Sénégal a décroché son ticket pour les huitièmes de finale, il le doit en grande partie à des joueurs qui ont émergé dans le onze du sélectionneur national, Aliou Cissé’’, fait remarquer WalfQuotidien.





Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Edouard Mendy, Youssouf Sabaly et Ismaïla Sarr font partie de ‘’ces étoiles qui ont brillé à Doha’’, affirme-t-il.





‘’Certains joueurs se sont bien illustrés. C’est notamment le cas de Pathé Ciss, d’Iliman Ndiaye et de Pape Gueye, titularisés face à la Tri’’, l’équipe de l’Equateur, lit-on dans L’As.





‘’Une qualification facilitée (…) par quelques individualités’’, affirme Stades.





‘’Ils s’appellent Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr, Youssouf Sabaly, Ismail Jakobs, Idrissa Gana Gueye, Iliman Ndiaye et, bien sûr, Aliou Cissé (…) Lors du premier tour, ils ont dû sortir le grand jeu pour tirer l’équipe vers le haut’’, observe-t-il.





Le match des huitièmes de finale entre l’Angleterre et le Sénégal va ressembler à une rencontre de Premier League, car ‘’au moins 10 Lions (du Sénégal) évoluent dans le championnat anglais’’, fait remarquer Bés Bi Le Jour.