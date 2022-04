Les sujets judiciaires et politiques parmi les plus commentés par les quotidiens

Revue de Presse

L’actualité judiciaire et la politique sont parmi les sujets dominants dans l’édition des quotidiens pour ce jeudi.

Le jugement des présumés auteurs du massacre des 14 personnes est commenté par plusieurs journaux, dont Libération.

Selon ce dernier, le chef rebelle César Atoute Badiate, jugé par contumace et objet d’un mandat d’arrêt international, est soupçonné d’avoir fait exécuter les 14 bûcherons morts en janvier 2018 dans la région de Ziguinchor (sud).

Onze personnes jugées pour cette tuerie ont été renvoyées devant la chambre criminelle de Ziguinchor pour plusieurs chefs d’inculpation dont l’assassinat, la tentative d’assassinat et l’association de malfaiteurs. ‘’Si la chambre criminelle (…) suit l’avocat général, René Bassène et 10 autres accusés, dont Abdou Karim Sagna et Oumar Ampoï Bodian ou César Atoute Badiate risquent la prison à vie’’, rapporte Libération.

‘’Qui cautionne la libération des criminels ?’’ se demande Tribune après que le président de la République a gracié 824 détenus, à la veille de la fête nationale.

‘’Si certains détenus méritent cette faveur, on retrouve de plus en plus dans le lot des graciés des criminels dont la remise en liberté constitue un danger pour la société’’, argue le journal.

Selon Le Témoin Quotidien, le président de la République est en train de mener une ‘’offensive de charme’’ en direction de la jeunesse. ‘’Macky Sall est-il devenu le roi du clin d’œil envers les jeunes ? Tout porterait à l’indiquer’’, commente le journal sur la base des mesures prises récemment par le chef de l’Etat, concernant cette frange de la population.

‘’Macky Sall charme la jeunesse’’, confirme L’As, ajoutant : ‘’Le président de la République est en train de redessiner sa politique en faveur de la jeunesse sénégalaise.’’

Le Soleil évoque la ‘’cure de jouvence’’ à laquelle se préparent la Médina et le Plateau, deux quartiers de Dakar. ‘’Le président de la République invite le gouvernement à développer un dialogue territorial constructif avec la Ville de Dakar et les maires des communes [d’arrondissement] concernées’’, écrit Le Soleil, se basant sur le dernier communiqué du Conseil des ministres.

Macky Sall a demandé au gouvernement de s’atteler à la ‘’finalisation’’ du plan de modernisation de l’arrondissement du Plateau, le centre-ville de Dakar, selon le même journal.





‘’Désillusions’’





Le Quotidien annonce une réduction, par les autorités saoudiennes, de 30 à 50 % du nombre de pèlerins devant venir de plusieurs pays, dont le Sénégal, pour le pèlerinage aux lieux saints de l’islam.

‘’Au Sénégal, les autorités semblent être dans l’incertitude alors que l’événement approche à grands pas’’, lit-on dans le même journal.





Selon Le Quotidien, cette réduction des effectifs s’explique par la pandémie de Covid-19 à cause de laquelle l’Arabie Saoudite n’a pas organisé le pèlerinage depuis deux ans.

Le journal EnQuête consacre un dossier à l’impact de la migration sur certaines familles sénégalaises. ‘’En raison des nombreuses restrictions sur les déplacements internationaux, les familles de migrants, particulièrement les épouses, souffrent terriblement de la distance, les conjoints pouvant rester jusqu’à dix ans sans les retrouver’’, écrit le journal.

‘’L’obtention d’une autorisation de regroupement familial reste un véritable parcours du combattant’’, ajoute-t-il.

Bés Bi Le Jour annonce que la ministre du Pétrole et des Energies, Sophie Gladima, exige des distributeurs membres du Groupement professionnel de l’industrie du pétrole qu’ils prennent ‘’toutes les dispositions’’ nécessaires et trouvent des ‘’solutions urgentes pour le rétablissement de l’approvisionnement correct des ménages en gaz butane’’. Une décision censée mettre fin à la pénurie de gaz butane, une denrée indispensable pour les ménages.

‘’Il n’y a qu’un seul responsable de cette situation, la société Total, qui a abandonné une quantité énorme de bouteilles de gaz chez ses concurrents qui ne peuvent pas les remplir’’, affirme L’info, ajoutant avoir tenté, sans succès, de recueillir la version de cette société.

‘’Selon les autorités, il ne s’agit nullement d’une pénurie, mais d’une guerre de positionnement entre différentes sociétés qui s’activent dans ce domaine’’, note Sud Quotidien.

L’Observateur dévoile le dénuement matériel de l’université du Sine-Saloum El Hadji-Ibrahima-Niass (USSEIN). ‘’Il n’existe pas d’université du Sine-Saloum. Ici, c’est dans une discothèque abandonnée que nous faisons cours’’, confie au journal un étudiant de cet établissement d’enseignement supérieur public.

‘’[L’USSEIN] annoncée en grande pompe par l’Etat du Sénégal [est] un creuset de désillusions pour des milliers d’étudiants’’, constate L’Observateur, parlant de ‘’salles du scandale’’ pour décrire le dénuement de cette université.