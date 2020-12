2e vague Covid-19 : Découvrez les zones de Dakar les plus infectées

La maladie à Coronavirus a fini d’étendre ses tentacules dans la région de Dakar.Il n’existe pas de jour où de nouveaux cas ne sont pas enregistrés dans la capitale, devenue l’épicentre du virus.Les districts Dakar Ouest (2552 cas positifs), Dakar Centre (2459), Dakar Sud (2239) et Dakar Nord (1533) provoquent une hausse des patients amis en réanimation et dans les centres de traitements.Selon Le Quotidien, il s’agit précisément des zones de Ngor, Ouakam, Yoff, Ouest Foire et Dakar Plateau.