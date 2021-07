3e vague covid-19 : Ruée des Sénégalais vers les vaccins

L’explosion des contaminations semble susciter une prise de conscience. Les Sénégalais ont pris d’assaut les sites de rendez-vous de vaccination.



Au centre de santé Mame Abdoul Aziz Dabakh des Parcelles Assainies, plus de 300 personnes sont reçues par jour, informe l’infirmière major, Farma Diawara, dont les propos sont rapportés par Le Soleil.



À Nabil Choucair, le coin vaccination est littéralement envahi. Le centre a été pris d’assaut depuis l’aube. L’annonce de l’épuisement des doses du vaccin «Johnson and Johnson» a même exacerbé la tension et semé la confusion.



À Pikine, la Croix-Rouge est rempli d’aspirants au vaccin. Idem à Guinaw Rails et dans d’autres secteurs de la banlieue, c’est l’affluence, rapporte Le Quotidien.