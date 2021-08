3e vague de Covid-19 : Le Sénégal lance une opération de décontamination des lieux publics

Face à l’augmentation de cas positifs au Covid-19, le Sénégal entreprend une opération de décontamination des lieux publics y compris les marchés. Ici, le marché dakarois de Ouakam. (Photo d'illustration) © Charlotte Idrac/RFI

Le Sénégal est frappé par une troisième vague de Covid-19. Les autorités ont lancé, samedi 14 août, une campagne de décontamination des lieux publics. Une initiative qui a démarré par Dakar, la capitale sénégalaise. La région éponyme est la plus touchée par la pandémie de Covid-19.





Nous sommes à la Sicap, rue 10, un des quartiers populaires de la capitale sénégalaise. Les pulvérisateurs à moteur tournent à plein régime. Objectif: décontaminer toute la zone.





L'initiative du ministère de la Santé et de l'Action sociale vise plusieurs lieux ouverts ou qui accueillent du public.





"Il y a les établissements scolaires, les lieux de culte, les commissariats de police, la gouvernance, la préfecture, la sous-préfecture et les marchés. Les mosquées et églises sont également prévues et il y a aussi les domiciles privés pour ceux qui le souhaitent", précise Djibril Diallo, sous-préfet de Dakar-plateau.





Pour accompagner les efforts du gouvernement un appel est lancé aux bonnes volontés pour effectuer ce genre d'opération.





Le sous-préfet de Dakar-plateau de rappeler cependant que la désinfection ne peut pas constituer une garantie pour éviter la propagation du Covid-19.





"À côté des gestes barrière, de la distanciation physique, du lavage systématique des mains, nous pensons aussi que le fait de désinfecter les domiciles et les lieux publics contribue effectivement à la lutte contre la pandémie", ajoute Djibril Diallo.





Le Sénégal fait face à une troisième vague de Covid-19 avec l'apparition du variant Delta qui continue de faire plusieurs victimes. Selon les chiffres officiels un peu plus de 15 300 malades sont présentement sous traitement dans les structures de santé dédiées ou à domicile.