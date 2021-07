3e vague :Le Sames alerte et crache ses vérités

Le Sames alertent sur la 3eme Vague

La 3ème vague de Covid-19 est inquiétante. Et Face à la recrudescence des nouveaux cas, l’Etat du Sénégal n’a pas encore pris de mesures pour réduire cette flambée. Ainsi, le Bureau exécutif national (Ben) du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) s’est réuni en session ordinaire ce samedi 10 juillet 2021 pour se prononcer sur les questions du secteur de la santé.





«Après analyse des données épidémiologiques et des informations reçues des différents responsables des centres de traitement, le Sames constate que cette vague a atteint un niveau sans précédent, inquiétant, les services sont au bord de l’implosion surtout à Dakar, et bientôt ce sera quasi impossible de trouver une place pour les malades graves qui sont de plus en plus jeunes. Au même moment aucune mesure déterminante n’est prise et des rassemblements se font en toute inconscience », ont déclaré Docteur Amadou Yéry Camara et Cie, à travers un communiqué reçu.





L’interdiction de tous les rassemblements religieux, culturels et politiques demandée





A les en croire, «si rien n’est fait d’ici la fête de Tabaski, la situation de Dakar se retrouvera sur l’ensemble du territoire».





C’est pourquoi, renseignent-ils, le Sames demande à l’Etat d’interdire tous les rassemblements religieux, culturels et politiques qui favorisent la propagation de la maladie et de faire respecter le port du masque dans les services et sur la voie publique.





«Ce péril doit nous faire dépasser nos clivages et l’argument sanitaire doit prévaloir pour éviter de se retrouver devant une situation incontrôlable. Ainsi, le Sames lance un appel aux chefs religieux, aux responsables politiques et de la société civile pour leur participation à faire respecter les gestes barrières et à se vacciner surtout dans les régions de l’intérieur du pays», ont fait savoir les syndicalistes. Ils ont, en sus, déclaré qu’un sursaut national est attendu de tous les acteurs de la vie publique pour préserver le Sénégal.