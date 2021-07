3ème vague : Sédhiou a réceptionné 6400 doses de vaccins

La 3ème vague du coronavirus déferle dans la région de Sédhiou. Entre le 19 et le 30 juillet, 24 cas de Covid-19 dont 19 communautaires ont été enregistrés dans le seul district sanitaire de Sédhiou. Suffisant pour que les autorités sanitaires reprennent les armes de la lutte contre la pandémie.





D’une part, la région médicale a réceptionné 6400 doses de vaccins de Johnson et Johnson disponibles dans toutes les structures sanitaires mais également de vaccins Sinopharm et Astrazeneca pour les premières et deuxièmes doses.





D’autre part, le 28 juillet dernier, le laboratoire du centre de santé de Sédhiou est entré dans le dispositif national de diagnostic de la Covid-19. Ainsi, le test Pcr du Sars-cov-2 est réalisable.