4 hôpitaux inaugurés prochainement

La carte hospitalière va bientôt s’élargir avec l’inauguration en perspective de 4 structures. Il s’agit des hôpitaux régionaux de Kaffrine, Kédougou, Sédhiou et Touba. L’annonce a été faite hier en Conseil des ministres par le président Macky Sall.Ce dernier demande à son ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr d’accélérer la cadence des réformes, dans l’inclusion.« Le Chef de l’Etat indique au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, la nécessité de finaliser le plan de réformes devant soutenir les importants investissements dans le système sanitaire,en impliquant fortement toutes les parties prenantes (partenaires sociaux, universitaires, collectivités territoriales, etc) », rapporte le communiqué du Conseil des ministres.