45% des décès liés à la mauvaise alimentation : Au Sénégal, la mort est dans le plat

"Évitez de manger très sucré, très salé ou très gras", ce message de sensibilisation est éculé. Pourtant, au Sénégal, il n’est pas souvent pris en compte.



En marge d’un colloque organisé ce 13 octobre pour parler de sécurité alimentaire, il a été démontré que la mauvaise alimentation entraîne plusieurs maladies telles que les pathologies cardiovasculaires et métaboliques, parmi lesquelles le diabète dont la prévalence est très élevée surtout dans le nord du Sénégal. L'hypertension touche, également, 29,8% de la population, et les cancers sont en recrudescence surtout chez les femmes.



Il faut également noter que toutes ces maladies ont des causes. La consommation du sel, du sucre et du gras est la principale source du mal, d'après le Dr Teddy Dramé Sow, spécialiste en santé publique. “L'alimentation malsaine et déséquilibrée fait partie des 5 facteurs de risques communs déterminants les maladies chroniques après la sédentarité, l'absence et l'insuffisance d'activité sportive, la consommation d'alcool et de tabac ainsi que la pollution”, explique-t-il.



Pour éviter ces pathologies, une alimentation en fruits et légumes doit être privilégiée au détriment de la consommation excessive de viande car "notre santé se trouve dans nos assiettes", relève-t-ol.



La dernière enquête faite en 2015 a révélé une prévalence de 3,4% au niveau national pour le diabète, 29,8% pour l'hypertension, 29,12% pour l'hyper cholestérol. Par ailleurs, chez les adultes, au moins 7 personnes sur 10 ne mangent pas de fruits et légumes. Il est aussi important de noter que l'hypertension artérielle touche également des sujets beaucoup plus jeunes de même que les maladies rénales.



D'après le rapport de l'OMS, le taux de décès liés aux maladies non transmissibles est passé de 42% en décembre 2021 à 45 % en juin 2022. Une hausse considérable en seulement 6 mois d'intervalle. Ainsi, Dr Teddy Dramé Sow a interpellé les relais communautaires sur la sensibilisation des populations par rapport à la façon de s'alimenter sainement surtout en consommant avec modération le sucre, le sel et les matières grasses.



"Pour la santé de la population, le ministère de la santé travaille d'arrache-pied pour l'adoption d' aliments sains et sans danger", a-t-elle précisé.